Sigue la polémica en España y el líder de Vox defendió a Milei: “Pedro Sánchez no es el rey”

Santiago Abascal aseguró que los dichos del presidente argentino sobre la esposa de Pedro Sánchez no tienen por qué afectar el vínculo entre ambos países.

El paso del presidente Javier Milei por Madrid dejó un tendal en la política local española a la vez que todavía no se sabe qué pasará con las relaciones diplomáticas, luego de que el líder libertario criticara a la esposa del mandatario Pedro Sánchez y el dirigente del PSOE llamara a consulta al embajador.



Este martes, en tanto, el líder de Vox, Santiago Abascal, salió a hacer una férrea defensa de Milei -con quien tiene un estrecho vínculo- y marcó que los dichos del argentino no tienen por qué afectar el vínculo entre los dos países. Dijo, incluso, que Sánchez “no es el rey” ni el Estado .

“No están en condiciones de hablar de la soberanía de España, no pueden dejar sin embajador a los españoles que viven en la Argentina por un capricho personal. El señor Sánchez no es el rey, aunque él se lo crea”, sentenció esta mañana en Radio Mitre Abascal, quien invitó a Milei al evento Europa Viva 24 del fin de semana, donde el libertario tildó de “corrupta” a Begoña Gómez, la esposa del presidente español que es investigada por tráfico de influencias aunque no tiene todavía una imputación formal que la comprometa.