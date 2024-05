Sabrina Rojas contundente con el romance entre Luciano Castro y Griselda Siciliani: “Parece que había quedado fuego”

La conductora se refirió sin filtro a la confirmación de la relación entre su expareja y la actriz.

Si algo caracteriza a Sabrina Rojas es su manera de hablar sin filtro, en especial a lo que se refiere a sus vínculos y a su familia. En ese contexto, no dudó en opinar sobre el romance entre Luciano Castro, su expareja y padre de sus hijos, y Griselda Siciliani, que fue confirmado durante este lunes por la actriz. “Me alegro por ellos”, comenzó diciendo la conductora de Pasó en América. Al aire de LAM, enseguida agregó: “Pero no es a mí a quien tienen que preguntarle. A mí me interesa quién se vincula con mis hijos, lo que no me interesa es con quién sale el papá de mis hijos. Después, si es Griselda, Florencia, un canguro, me da lo mismo”, aclaró irónica.

Acto seguido, Santiago Sposatto, el cronista del programa de Ángel de Brito, le consultó: “Por decantación es probable que la actual de tu ex se vincule con tus hijos...”, y ella aseguró: “Depende, el tiempo lo dirá, pero eso se lo tienen que preguntar a él”. Segundos después, Sabrina admitió que no habló del tema con su exmarido. Con una sonrisa incómoda, dijo: “No hablé del tema. Yo sabía de antes, pero no quiero decir fechas o cosas porque los protagonistas... no sé...”, intentó explicar con evasivas.

“Mientras el Gordo esté en armonía familiarmente, con mis hijos, y todo lo que tiene que ver con un buen papá, que haga lo que quiera con quien quiera”, siguió con un gesto de indiferencia sobre la vida privada del actor.

En cuanto a Siciliani, el periodista le dijo que se trata de una persona que le suele caer bien a todos. “A mí no me cae ni bien ni mal, me da igual...”, afirmó. “Tuve poco trato con ella, sí sabía que era una ex de mi ex, de hace muchos años, nos hemos cruzado”. Luego, Sposatto fue más picante: “Ahí parece que quedó como un fueguito en las cenizas”, y Sabrina reconoció con un tono punzante: “Parece que sí, así que la revivan con amor, está muy bien”.

Más adelante, la conductora se refirió al estado anímico de su ex. “Lo veo bien, no es que antes lo veía mal, eh, pero así como hoy lo ves bien, en dos meses lo podés ver mal, viste como es Luciano”, sostuvo cómplice. Antes de cerrar, Sabrina volvió a mostrarse indiferente frente a la nueva relación de su expareja. “Les deseo mucha suerte. Sabemos que el Gordo un día te puede llegar y contestar todo con muchas ganas y otros días mandarte a ca..., así que a cruzar los dedos”, expresó entre risas.

Antes de finalizar la entrevista, Rojas confesó su admiración por Griselda. “Me gustaría mucho ir a verla al teatro, ahora con esta novedad no voy a ir”, dijo en broma, y enseguida aclaró: “No, mentira. Yo la admiro mucho como actriz, me parece que es maravillosa, y la obra me parece que tiene un elencazo así que me dan ganas de verla, no tiene nada que ver que ahora sea de la familia”, continuó de manera irónica.

El viernes pasado en Socios del Espectáculo, la conductora estuvo invitada al ciclo de El Trece y habló sobre cómo se encuentra tras su arribo al ciclo que conduce con Augusto Tartúfoli. En un momento, al referirse a sus romances, ella dijo que no iba a hacer lo mismo que Griselda Siciliani, la actriz que este lunes confirmó su relación sentimental con Luciano Castro. “No, porque me siento Griselda Siciliani contando lo que nadie me preguntó”. Esta frase no pasó desapercibida por los presentes y decidieron continuar con el tema.

“¿Luciano te dijo que volvió a tener...?”, le preguntaron a la exvedette, quien fue directa al referirse a la flamante relación del padre de sus hijos con la ex de Adrián Suar. “Ni le pregunto. Debe ser un fuego esa pareja. Si sucede, hay que celebrarlo”, expresó.