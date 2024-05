Emilia Attias rompió el silencio sobre los rumores con Nicolás Francella tras su separación del Turco Naim

La actriz respondió las preguntas de un cronista de A la tarde tras las versiones de romance.

Este domingo, Emilia Attias rompió el silencio tras su separación del Turco Naim, y lo hizo en sus redes sociales, donde resaltó que elegía “el perdón y el amor” como sentimientos hacia su ex, y ahora habló con un cronista sobre los rumores de romance con Nicolás Francella.

Abordada por un cronista de A la tarde, Emilia no ocultó su malestar con cómo fue tratada la noticia de su separación en los ciclos de ese canal, principalmente en LAM, donde se tejieron versiones de todo tipo, que incluyeron a terceros y a cuartos como Flor de la Ve.

“No voy a hablar”, dijo la actriz y modelo mientras era perseguida por el cronista, que a los pocos metros consiguió su objetivo gracias a su insistencia a prueba de todo. “Chicos, yo no decidí que fuera público”, dijo Attias.

“Sé que estás trabajando, no quiero hablar de eso. Lo que dije, lo dije públicamente. Ya está”, agregó Emilia Attias, antes de referirse a su vínculo de dos décadas con su ex. “Con Naim tenemos una relación supercordial y amorosa, hablamos todo el tiempo y está todo bien”.

“Las cosas que a nosotros nos pasaron, van a quedar entre nosotros y sabemos cómo manejarlas. Públicamente, no fue una decisión nuestra. Hicimos lo que pudimos con eso y hasta acá llegamos públicamente, no vamos a hablar ninguno de los dos”, agregó.

Finalmente, y consultada sobre su vínculo con Nicolás Francella, Emilia señaló que “no hubo infidelidad”. “Chicos, no metan a Nicolás que no tiene nada que ver. No hay infidelidad, no hay terceras personas. Son cosas de la intimidad de las parejas”, cerró la actriz.