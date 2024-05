Tenimesistas santiagueños tuvieron una brillante participación en Salta

Más de veinte jugadores y jugadoras de la Escuela Eber Calosso y la ANTM (Asociación Norte Tenis de Mesa) participaron de este evento realizado entre el 17 y el 19 de mayo.

A destacar, el gran desempeño de las tres jugadoras de la selección Argentina Luciana Frías Paz, Jazmín Zamora y Malena López Auat, que obtuvieron el podio completo de la categoría Sub 15, superando a las demás provincias y potencias del país.

Resultados :

Luciana Frías Paz: campeona categoría Sub 19, sub 15 y sub campeona de todo competidor.

Jazmín Zamora: subcampeona categoría sub 15.

Malena López Auat: tercer puesto categoría sub 15 y campeona llave B categoría de todo competidor.

Benjamin Carrizo: campeón llave B categoría todo competidor y tercer puesto dobles masculino.

Martin Messad: sub campeón categoría llave B.

Benicio Aragón Tagliavini: campeón llave B, categoría sub 15 y tercer puesto dobles masculino sub 13.

Gregorio Molina: tercer puesto, categoría dobles masculino sub 13.