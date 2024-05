Taylor Swift se habría reunido con el jefe de Marvel, Kevin Feige, para discutir un papel en el MCU

Los fans especulan sobre su posible papel como Dazzler.

¿Está Taylor Swift a punto de unirse al MCU? Los rumores han estado circulando durante meses, pero no ha habido confirmación oficial. Sin embargo, recientes conversaciones en línea sugieren una reunión entre la ícono del pop y el jefe de Marvel Studios, Kevin Feige. Swift, actualmente en la etapa europea de su gira "Eras Tour", ha sido vinculada previamente con películas de superhéroes, especialmente la muy esperada saga de Deadpool y Wolverine. No obstante, los fans parecen más entusiasmados con la posibilidad de que interprete a Dazzler.

Daniel Richtman informa que Taylor Swift recientemente tuvo una "productiva discusión con Kevin Feige y están hablando sobre un papel en el MCU". Aunque los fans han especulado durante mucho tiempo sobre la posibilidad de que la cantante de "Cruel Summer" sea elegida como Dazzler, la reciente reunión no necesariamente lo confirma; ella podría estar involucrada en algo aún más grande. Las teorías sobre el interés de Swift en las películas de superhéroes mencionan con frecuencia a Dazzler como un posible papel debido al trasfondo musical del personaje. Con experiencia en cine y televisión, Swift podría estar interesada en interpretar un personaje que vaya más allá de las expectativas de los fans.

Los fans han creído durante mucho tiempo en la teoría rumoreada de que Swift interpretará a Dazzler en la nueva serie de X-Men, después de notar que el escenario del tráiler de Deadpool & Wolverine coincidía con la ubicación del video musical de "All Too Well" de Swift. La especulación se intensificó cuando se la vio con el director Shawn Levy y las estrellas Ryan Reynolds y Hugh Jackman en un juego de los Kansas City Chiefs, donde jugaba el equipo de su novio, Travis Kelce, contra los New York Jets.

Taylor Swift ¿interpretará a Dazzler?

En febrero de este año, el estudio avivó el ambiente después de que la página de Facebook de Marvel emocionara a los fans con un nuevo vistazo a la esperada película que se espera revitalice el Universo Cinematográfico de Marvel con fuertes vínculos con el universo de X-Men. La publicación presentaba pulseras de la amistad que parecen ser una referencia a los dos personajes principales de la película, Deadpool y Wolverine. Algunos fans especularon que las pulseras podrían ser una referencia a la gira de Taylor Swift, famosa por sus pulseras de la amistad.

Sin embargo, según Comic Book Movie, cuando se le preguntó a Levy sobre la participación de Taylor en la película, él se negó a dar cualquier chisme y dijo: "Voy a decir 'sin comentarios' porque es un doble golpe. Está relacionado con Taylor. Y está relacionado con el MCU. No soy tonto. Tendrán que esperar y ver". Basado en numerosos informes especulativos y pistas, los fans y los críticos de cine están convencidos de la participación de Taylor en la película. La única sorpresa es que podría estar interpretándose a sí misma, no a Alison Blair.

Taylor Swift