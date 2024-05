Qué dijo Flor Vigna sobre el romance de Luciano Castro con Griselda Siciliani

La cantante habló por primera vez del nuevo noviazgo de su ex con la actriz. “Les deseo lo mejor”, aseguró en diálogo con Ciudad Magazine.

Luciano Castro y Griselda Siciliani blanquearon su romance y aparecieron todo tipo de opiniones sobre la relación. Luego de la palabra de Sabrina Rojas, quien ahora rompió el silencio fue Flor Vigna, la última novia del actor.

“Le deseo lo mejor, lo quise mucho y ella me encanta como artista y como mujer”, expresó la cantante en su diálogo con Majo Vitale para Ciudad Magazine.

Flor estuvo en pareja con Luciano durante casi tres años. “Lo que más quiero es que se corte la telenovela y que podamos ser felices todos”, dijo ella porque no quiere involucrase en escándalos mediáticos vinculados al actor.

Te recomendamos: Sabrina Rojas contundente con el romance entre Luciano Castro y Griselda Siciliani: “Parece que había quedado fuego”

De esa manera, la cantante y bailarina dejó en claro que le desea el mejor futuro a su exnovio. Incluso, recientemente Vigna había contado cómo continúo su relación con Castro tras la separación. “Creo que pasaron unos cinco o seis meses y siempre que hablamos lo hacemos desde el cariño y desde lo lindo que fue vivir esos tres años juntos”, dijo para Intrusos (América).

“La verdad es que fue un amor hermoso, así que cuando nos hemos juntado para devolvernos las cosas, fue una especie de agradecernos, e llorar juntos; pero sabiendo que lo romántico y lo sexual queda afuera”, comentó ella en el programa de Flor de la V. Y aseguró: “No creo en la amistad de los ex, pero sí en una buena relación”.

Consultada acerca de por qué se habían separado si había tanto amor, Vigna admitió: “Esta es la parte mala de ser público porque yo podría sentarme a tomar unos mates con vos y filosofar, pero no me animo a contarle a todo el mundo por qué me separé”. “Si puedo decir que lo amé muchísimo y a veces hay que entender que amar es soltar”, expresó.