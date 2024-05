Emilio Neder en LDO: “Ningún artículo de la Ley Bases va orientado a la producción o al desarrollo”

Así lo expresó el Senador y dirigente peronista en una nueva edición de Libertad de Opinión.

Durante el día de ayer lunes, con la presencia de 260 congresales provenientes de los 27 departamentos, sesionó el Congreso Provincial del Partido Justicialista Distrito Santiago del Estero, en el predio de UPCN ubicado en avenida Costanera de la ciudad Capital, convocado por el senador nacional y titular partidario, José Emilio Neder.

En este contexto, el senador participó este martes de una nueva edición de Libertad de Opinión y destacó la importante participación y afirmó que “tenemos una actividad militante muy importante, ayer tuvimos una concurrencia casi plena en el Congreso Provincial, en donde vinieron de todos los lugares más recónditos de la provincia. Nos alegra mucho, porque eso habla del orden en la organización y el compromiso que tiene la militancia política del peronismo para la conformación de este proyecto de unidad y que conduce mi amigo y mi compañero de grandes luchas, el gobernador Gerardo Zamora”.

“Evidentemente el escenario de la economía nacional no es el mismo, más allá del esfuerzo que hizo Zamora con las medidas y tratar de que el poder de compra de los santiagueños no decaiga tanto”, expresó.

“El peronismo a nivel nacional ha tenido un traspié electoral, producto de tal vez que en muchas cosas y por distintas circunstancias la dirigencia no estuvo a la altura de lo que el ciudadano argentino quería o necesitaba. Eso hizo que hoy tengamos un gobierno de extrema derecha que lamentablemente las decisiones que toman no van ni van a ir en favor de la gente y muchos menos a favor de la Argentina. Son modelos que seguramente tienen un principio y un corto final, porque cuando el pueblo se da cuenta que dentro de las decisiones que se toman no está el bienestar de la gente enseguida cambian el modelo”, precisó.

Respecto a la posición en el Senado sobre la Ley Bases expresó: “El Gobernador de la provincia ha marcado una línea muy fuerte en la defensa del federalismo argentino y nosotros los santiagueños estamos orgullosos de que él sea el gran referente del norte argentino. La Ley Bases nosotros no la vamos a votar, los diputados representantes de Santiago del Estero ya votaron en contra y nosotros en el senado también”.

“No estamos de acuerdo en la forma en que se planteó una ley que viene a reformar un cúmulo de leyes en un solo proyecto, no vemos que ninguno de los artículos vaya orientado realmente a la producción, al desarrollo, a la generación de empleo”, puntualizó el dirigente peronista.

Asimismo, José Emilio Neder aseguró que esta Ley Bases afectará notablemente a las pymes en Argentina: “Las pymes en la Argentina tienen 6 millones de empleos y las empresas multinacionales en cuanto vean que el negocio no le es rentable, automáticamente cierran sus cursales y dejan la gente afuera, la pyme no, la pyme comparte con su empleado, es parte de la familia”.