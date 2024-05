"Caputo le dijo a los empresarios que no van a devaluar y le pidió que bajen los precios"

Osvaldo Granados lo contó en su columna diaria para Radio Panorama. Las declaraciones del ministro de Economía se dieron en el marco del Congreso de Ejecutivos Financieros.

El licenciado Osvaldo Granados se refirió este miércoles en su columna diaria que se emite para Radio Panorama, a las consideraciones que el ministro de Economía Luis Caputo dio durante una entrevista que concedió en el marco del Congreso de Ejecutivos Financieros.

"Lo que se dijo ahí fue interesante, un empresario me dijo 'después de lo que vi en Argentina, no me importan los modos, espero que el barco económico llegue a buen puerto, si es así, para mí es suficiente", contó el especialista.

Informó que Caputo consideró que hay que "ganar competitividad bajando impuestos, no devaluando".

Caputo consideró que "si devalúa, suben los precios en tres meses y le piden de nuevo otra devaluación. Esta película la vimos un montón de veces en los últimos 20 años. Tenemos que crecer de otra manera. Fue claro en que no va a devaluar y pidió que bajen los precios".

También dijo que los sectores de Energía y Minería van a ser los que "arranquen primero con mucha fuerza" y habló de una "reacción en V que depende del RIGI".

"El ministro anticipó que mayo viene con superavit financiero otra vez. Y fue claro al explicar que el Gobierno hay algo que no va a negociar, que es justamente el superavit fiscal", explicó.

"Para Caputo lo peor ya pasó, dijo que hay sobrecarga impositiva, que hay limitaciones cambiarias para traer insumos, que la infraestructura en Argentina es deficiente y que hay sobrecostos por la ley de trabajo", dijo.

Además, el titular de Hacienda le pidió a los empresarios que pidan crédito a los bancos, que saben que ahora deben prestarle al sector privado.