Le estaba pidiendo matrimonio a su pareja pero cuando se arrodilló, nada salió como esperaba

“Solo a mí me pasan estas cosas”, escribió el hombre en la publicación que se hizo viral.

Uno de los momentos más memorables en la vida de una pareja es la propuesta de matrimonio. Un video que documenta este acto especial capturó la atención de millones debido a un incidente inesperado. En el clip, un hombre decidió arrodillarse para pedir la mano de su pareja, pero ocurrió algo impensado: sus pantalones se rompieron justo en el instante crucial.

El video fue compartido por Ángel Acosta Adame, el protagonista de la historia en sus redes sociales, acompañado por una canción de Bob Esponja de fondo. Las imágenes muestran el momento exacto en el que, al intentar arrodillarse, los pantalones del hombre cedieron, dejando una abertura evidente. “Solo a mí me pasan estas cosas”, escribió en la publicación, que se viralizó en pocos días.

La reacción de la futura esposa, Jacqueline Briones, no se hizo esperar. A pesar del contratiempo, ella se mostró muy contenta y afirmó que el incidente no opacó en absoluto el momento especial. “No le di importancia porque fue el mejor momento de nuestras vidas. Las risas nunca van a faltar en nuestro matrimonio. Te amo infinito”, escribió la novia en redes sociales.

Una de las razones por las que el video logró tanta repercusión tiene que ver con la autenticidad del momento. La sencillez y la naturalidad, unidas a un inesperada situación, dieron lugar a un contenido genuino y entretenido.

“Yo y los que nos aferramos a la talla M”, “La admiro, yo me hubiese cagado de risa”, “Justo se rompe con el sonido”, “Eso quiere decir que no practicó arrodillarse frente al espejo jajaja”, “En unos años cuando estén un domingo en casa descansando verán este video ambos y se van a reír sin parar”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.