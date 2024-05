Franco Presti, el médico influencer que desafía paradigmas: "Quería convertirme en esa figura que no tuve mientras estudiaba"

Un joven médico que, además, crea contenido en redes sociales. Hoy comparte su experiencia con Diario Panorama, transmitiendo un mensaje más allá de la medicina.

Franco Presti, médico santiagueño, transitó un camino que lo llevó desde sus años de estudio de medicina hasta experiencias en el extranjero, para luego regresar a su tierra natal y combinar su profesión con su presencia en las redes sociales.

En una charla con Diario Panorama, Franco comparte fragmentos de su trayecto, con la esperanza de inspirar a otros jóvenes a perseguir sus sueños y a luchar por sus metas en la vida.

"El trayecto de estudiar medicina fue desafiante desde el principio. El proceso de ingreso no fue fácil. Después de eso, cada paso se fue haciendo más llevadero. Considero que recién en cuarto año de carrera comencé a comprender realmente cómo estudiar", comenta Franco.

Sobre su motivación para convertirse en médico, relata: "Recibí un gran apoyo de mi familia y amigos, así como de la facultad que me brindó la oportunidad de estar allí. Desde los 11 años, siempre supe que quería estudiar medicina. No tenía una razón específica, pero nunca consideré otra opción".

Al hablar sobre sus proyectos futuros, expresa: "Actualmente, mi objetivo es especializarme en medicina. También me interesaría obtener postgrados o especializaciones en el futuro. Me atrae la oftalmología, así como el aspecto estético del metabolismo y la nutrición".

Franco Presti

Experiencia en Estados Unidos

Franco viajó a Estados Unidos en busca de nuevas experiencias laborales y personales: "Estuve en el extranjero en dos ocasiones, durante varios meses en cada ocasión: cinco meses en un momento, seis meses en otro. Esta experiencia fue fundamental para mí, ya que inicialmente creía que vivir en el extranjero era la mejor opción. Quería terminar mi carrera y especializarme fuera de mi país. Sin embargo, esta experiencia me hizo darme cuenta de que las cosas no son siempre tan perfectas como parecen. Me ayudó a valorar tanto la medicina como los viajes, así como mi carrera actual".

Franco Presti

Redes sociales

Franco ha utilizado activamente las redes sociales para compartir sus experiencias durante sus años de estudio, viajes y trabajo: "Comencé a usar las redes sociales porque quería ser esa figura de apoyo que a veces me faltó mientras estudiaba. Quería transmitir calma en medio de la incertidumbre y abordar las inseguridades que enfrenté durante mi preparación para los exámenes".

El público

"Al principio tenía mis dudas sobre cómo sería recibido una vez que me graduara y me convirtiera en un médico profesional. ¿Qué pasaría con 'Franco el estudiante' que creaba contenido en redes sociales? Sin embargo, la transición ha sido positiva. He aprendido a manejar la exposición y las expectativas, lo cual puede ser limitante en ocasiones. En general, ha sido una experiencia gratificante".

Familia

"Contar con el apoyo de mi familia, tanto de mis padres como de mis hermanos y de todos en general, ha sido fundamental para mí. Siempre he tenido esa libertad y autonomía, lo que me ha permitido desarrollarme de manera independiente. Además, siempre he sido bastante organizado y estructurado, lo que también ha facilitado esta posibilidad.

"Me gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar el amor y el aprecio que siento por ellos. Muchas veces, en el día a día, no encontramos las palabras adecuadas para expresar nuestros sentimientos hacia las personas que más queremos. Es importante reconocer que a veces no les demostramos nuestro afecto de la manera que deberíamos. Por eso, quiero decir que mi familia es lo más importante para mí. Gracias a ellos, soy quien soy, y sé que seguiré progresando gracias a su apoyo incondicional".

Franco Presti

Para concluir, Franco comparte un mensaje para los jóvenes que aspiran a una carrera en medicina y aquellos que desean trabajar en las redes sociales, recordándoles que cada uno puede encontrar su propio camino en su profesión.