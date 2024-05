Cinthia Fernández recordó el abuso que sufrió en la vía pública: “Pedí ayuda gritando”

La bailarina y panelista rememoró la traumática situación que vivió en el año 2016 cuando fue abordada por un extraño al subir a su auto.

Cinthia Fernández se mantiene siempre activa en sus redes sociales. Cuando no comparte detalles de su día a día familiar, la bailarina y panelista utiliza el espacio para dar a conocer sus proyectos laborales, ocurrencias o anécdotas. Como sea, en cada una de esas facetas, hace partícipes a sus seguidores de Instagram, quienes le envían preguntas para saber más de su vida.

Por caso, en las últimas horas abrió una de las llamadas “cajas de preguntas” donde sus followers le dejaron comentarios o consultas que ella luego respondió. De entre todas las interacciones, la que más llamó la atención fue cuando le consultaron cuál había sido el peor “acoso” que había sufrido. La panelista tomó coraje y recordó un tremendo episodio pero de abuso.

Según relató, el hecho ocurrió hace ocho años a la salida de un canal de televisión, en las inmediaciones de un colegio. “Un tipo se metió en el auto mientras me subía”, comenzó Cinthia para luego centrarse en los detalles de ese instante.

“Se me tiró encima, dejándome inmóvil. Eyaculó, mojó sus pantalones, y salió corriendo”, sumó y dejó en claro la importancia de compartir experiencias personales para visibilizar este tipo de situaciones y fomentar un debate sobre cómo desalentarlas y enfrentarlas.

Tras ello, reveló cuál fue el desenlace de la historia que, por lo expresado, tuvo un final abierto. “Lo corrí, pedí ayuda gritando y lo agarró la seguridad del canal. Lo metieron en un instituto mental y a los dos meses lo largaron. Hoy debe estar haciendo lo mismo, sabía lo que hacía porque cuando lo agarraron dijo: ‘No lo hago más’. Enfermo”, concluyó.

El hecho descrito tuvo lugar en 2016 en momentos en que Cinthia se desempeñaba como panelista en el programa La mesa está lista (El Trece). Fue al salir del estudio que se desencadenó la particular situación. Tras su ausencia de unos días, Cinthia volvió al aire y se refirió a lo vivido. Allí reveló que estaba a punto de entrar a su automóvil cuando fue sorprendida por un desconocido, que la agredió físicamente.

En su relato, la madre de Bella, Charis y Francesca describió que el atacante la tomó por sorpresa: “No lo vi al tipo en la calle. Estaba a diez pasos. Mientras hacíamos el programa preguntó por mí. Pero la gente de seguridad le dijo: ‘No sé, no sé. Hay uno que me sigue a todos lados, que tiene como el mismo perfil, pero nunca me hizo nada’, les dije. Justamente no lo vi, ya que estaba concentrada en entrar al auto”.



“Cuando lo registré, no me había llegado a sentar, había semiabierto la puerta. Ahí sentí una fuerza que no te puedo explicar. Fue muy bruto. Pensé que me iba a pegar un tiro”, explicó. En ese momento el agresor la sujetó con fuerza y según describió, “se me tiró encima y ya estaba con los pantalones bajos y me frotó sus genitales en la pierna”.

La exvedette relató que, en un acto de defensa, logró enfrentarlo. “Yo le di una patada y después se subió rengueando al patrullero”, comentó. El atacante, mientras huía, gritó a los policías: “No lo vuelvo a hacer, fue sin querer, soy discapacitado”.