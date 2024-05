Ángel de Brito anunció el primer confirmado del Cantando 2024

El conductor Ángel de Brito reveló este miércoles quién es el primer confirmado del Cantando 2024.

En LAM (América TV), el conductor Ángel de Brito reveló quién es el primer confirmado del Cantando 2024. El reality de canto comenzará en julio, estará producido por Marcelo Tinelli y lo conducirá José María Listorti. Al comienzo del programa, el presentador adelantó que el panelista Pepe Ochoa será uno de los participantes del Cantando. Más adelante, De Brito anunció que el ex Gran Hermano de la edición pasada, Walter Alfa Santiago, también será parte del certamen. "¿Tenemos a Alfa cantando? Primero vamos a ver Alfa, que es otro de los confirmados para el Cantando. A ver cómo canta Alfa", dijo el conductor antes de presentar el video. Marixa Balli, al ver la performance del ex Gran Hermano, se descostilló de la risa. "No te rías, Marixa. Porque si sos jurado no te podés reír", expresó Ángel. "¿Pero va a ser jurado?", preguntó Marcela Feudale. "No, a mí me gustaría que vaya de jurado", le respondió el animador. Al cierre de LAM, Ochoa interpretó la canción Somebody to Love, de Queen, para demostrar sus dotes artísticos antes del inicio del Cantando 2024.