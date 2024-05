Así lo consideró el licenciado Osvaldo Granados en su columna diaria que se emite por Radio Panorama.

Este jueves, el licenciado Osvaldo Granados, consideró en su columna para Radio Panorama que la situación actual de la economía en Argentina, donde la construcción se desplomó, el comercio mayorista y minorista cayó: y solamente 6 sectores de 16 registraron subas, le recordaba a la obra "Mucho ruido y pocas nueces" al considerar que "se hace mucho ruido porque no hay nueces para repartir".

Granados se refirió a la suba del dólar y comentó que al consultar en una "cueva" del microcentro porteño lo consideraron normal. "La discusión de los últimos meses fue que el dólar estaba atrasado. Uno de los sectores que más dinero mueve es el campo, los que exportan la cosecha gruesa son pesados y ayer movieron 60 millones de dólares, o sea nada. El 60% de la cosecha todavía no se liquidó, están esperando un mejor tipo de cambio".

"Cuando subió el Blue, subió el Contado con Liqui. El campo, los exportadores, liquidan el 80% por el oficial y 20% con el CCL. Ahora están ganando, pero quieren seguir. El problema es que no hay pesos en la calle. por eso cayó tanto la economía, y por eso se anima Adorni a decir que no pasa nada, porque sabe que a fin de mes se necesitan pesos, no dólares. No hay pesos para que el dólar siga subiendo. Es una movida que hizo el Gobierno Nacional", indicó.

Finalmente analizó el informe del Indec que ayer señaló que hay recesión. "El 61% no llega a fin de mes. La única forma que haya crecimiento económico es con inversiones. Argentina no creció más desde el 2011 para acá. Estamos 1% debajo del PBI y hace rato que no crecemos, lo que subimos en un año lo perdemos en el otro. Son cifras oficiales.

"¿Qué pasó en 2011? Al tercer día de asumir Cristina puso el cepo. Al margen de lo que pase con este gobierno, miro a otro lado y nadie da una respuesta", reflexionó finalmente.