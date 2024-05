Diana Mondino irá al Senado para dar explicaciones sobre el conflicto diplomático con España

La Canciller fue convocada para el próximo martes ante la comisión de Relaciones Exteriores y Culto tras el retiro de la embajadora del país europeo en medio de una fuerte tensión.

La canciller, Diana Mondino, irá el próximo martes al Senado para exponer sobre el conflicto diplomático con España, tras el retiro de la embajadora de ese país en la Argentina, María Jesús Alonso Jiménez.

El Senado comunicó: "Se informa que la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto se reunirá el día martes 28 de mayo a las 16:00, en el salón Arturo Illia. Asistirá la Canciller Diana Elena Mondino a fin de exponer sobre los lineamientos de la política exterior argentina".

Además de la situación con España se prevé que a la Canciller le hagan preguntas sobre las relaciones de la Argentina con Brasil, China, Israel y los Estados Unidos.

Esta semana Mondino trató de bajarle el tono al conflicto diplomático con España luego de que el presidente español Pedro Sánchez decidiera retirar a la embajadora en la Argentina, en medio de fuertes cruces con Javier Milei.

"Esto es una anécdota, no afecta la relación. La relación personal entre los líderes de un país no puede afectar a la sociedad o comunidad. Es un tema interno político y desde el punto de vista de las relaciones exteriores no debería afectar en los próximos 20 o 30 años", dijo la Canciller en su presentación en el 41° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).