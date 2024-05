Alimentarnos en invierno: consejos para comer saludable

¿Cómo comer saludable? Es el gran desafío para muchos en esta época. Una especialista en nutrición explica a Noticiero 7 cómo podemos alimentarnos bien sin dejar de darnos los gustos.

La llegada del invierno trae consigo la tentación de disfrutar de comidas más calóricas y reconfortantes. Sin embargo, mantener una alimentación equilibrada durante esta temporada es fundamental para nuestra salud. La licenciada en nutrición Sofía Facello comparte con Noticiero 7 valiosos consejos para lograrlo.

"Es importante tener en cuenta que las calorías que necesita nuestro cuerpo son las mismas, salvo que haya cambiado algo de nuestra vida, pero los requerimientos siguen siendo iguales", explica Facello. Es decir que, no debemos usar el invierno como una excusa para aumentar significativamente nuestra ingesta calórica.

La especialista sugiere moderar el consumo de alimentos más calóricos. "Cuando no solamente seleccionamos la comida sino la cantidad, por ahí si son comidas más calóricas, tratar de que la frecuencia de ese consumo no sea de todos los días. Se recomienda que en las comidas incluyamos verduras, no las dejemos de lado por el hecho de que ha empezado el frío. En preparaciones calientes, incluirlas", recomienda.

"Las recomendaciones es que se baje un poco la parte de hidratos de carbono, arroz, legumbres, pastas, y se aumente en ese mismo 'enguisado' la cantidad de verduras en variedad, la parte proteica de algún tipo de carne, preferentemente las blancas", aconseja la nutricionista. Este equilibrio ayuda a mantener una dieta balanceada sin exceso de calorías.

Facello ofrece alternativas saludables y deliciosas para los días fríos. "Opciones saludables podrían ser verduras al wok con lentejas y carne, las carnes son un buen aporte de proteínas, acompañadas de papas asadas o verduras asadas. También ensaladas calientes con verduras cocidas, con arroz o atún pero que tengan temperatura, dejando de lado las que son crudas", sugiere.

En cuanto al pan, un acompañante común, también puede incluirse de manera controlada. "Estamos por comer algo que tiene salsa y nos queremos dar ese gustito de un poco de pan para acompañar, es porcionar dos rodajas de pan chiquitas", explica Facello.

Finalmente, Facello subraya la importancia de mantenerse hidratado. "Es muy importante resaltar el aporte hídrico, vienen estas temperaturas y bajamos el consumo de agua, pero hay que ser constante porque es el principal nutriente de todos", concluye.