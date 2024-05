La Academia Nacional de Historia distinguió a la Dra. Mercedes Tenti

La histotoriadora santiagueña recibió la altísima distinción por su trabajo y su aporte para la historia de Argentina y de la provincia.

La historiadora santiagueña, Dra. María Mercedes Tenti, recibió días atrás una importante distinción por parte de la Academia Nacional de la Historia por su considerable aporte a la historia y la cultura argentina, gracias a sus publicaciones sobre la historia de Santiago del Estero.

La autora de múltiples libros habló con Noticiero 7 y remarcó su agradecimiento por la distinción, dado que se trata de una importante institución para la historiografía argentina. “Quienes componen la academia son los historiadores más importantes del país. Para mí ha sido una gran sorpresa y un honor recibir esta distinción”, expresó.

“El trabajo de los historiadores e historiadoras es árduo, silencioso, rutinario e individual, aunque se trabaje en equipo”, contó sobre sobre su actividad.

“Comencé a investigar cuando tenía 22 años. Si bien fui indagando sobre la historia de Argentina y América Latina, me centré más en la de Santiago del Estero, que no es una tarea fácil. Desgraciadamente, en Santiago no hay una conciencia demasiado arraigada sobre los archivos históricos y sus preservación”, señaló.