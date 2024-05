"Bertie" Benegas Lynch cuestionó el divorcio y el matrimonio igualitario: "Es ridículo"

El diputado de La Libertad Avanza (LLA) se sumó a los cuestionamientos realizados por el secretario de Culto, Francisco Sánchez.

El diputado de La Libertad Avanza (LLA), Alberto "Bertie" Benegas Lynch, se sumó a la lista de funcionarios y legisladores oficialistas que se oponen al matrimonio igualitario: "Es una cuestión natural entre el hombre y la mujer". La polémica fue instalada y reavivada por el Francisco Sánchez, el actual secretario de Culto. "Muchos creíamos que no era el momento en Argentina en plena crisis como vivimos casi siempre, pero lo promovieron y lo aprobaron", expresó el funcionario en una conferencia en Madrid. Benegas Lynch, en tanto, aseguró que le “hace ruido” que el casamiento entre dos personas del mismo sexo “se diga matrimonio” porque “viene justamente de mater, de la unión natural que existe de la familia entre hombre y mujer”. "Pero bueno la verdad que es un tema semántico y realmente si dos mujeres, dos hombres o quien sea que quieren hacer un contrato que sean responsables lo pueden hacer y no tiene que estar metido el estado", agregó. El diputado remarcó la importancia de distanciar al Estado de las leyes relacionadas a la familia: "Si dos mujeres o dos hombres quieren hacer un contrato que sean responsables, lo pueden hacer y no tiene que estar metido el Estado”. Es en ese marco que el diputado, en sintonía con las declaraciones de Sánchez, calificó como "ridícula" la Ley de Divorcio. "El Estado te dice si te podés divorciar o no, es ridículo. Vos podes hacer si querés un contrato a plazo. Está relación es por tres meses, bueno listo, está", expresó. Durante su conferencia en Madrid, el secretario de Culto se refirió al divorcio y el matrimonio igualitario. "En 1987, en plena crisis económica, el pésimo Gobierno radical alfonsinista promovió el debate por el divorcio vincular, y se aprobó. En el peor momento para plantear un tema como ese en una Argentina en crisis económica", sostuvo. Luego, sobre el matrimonio homosexual, expresó: "Muchos creíamos que no era el momento en Argentina en plena crisis como vivimos casi siempre, pero lo promovieron y lo aprobaron".