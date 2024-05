Grave denuncia de la atleta santiagueña Belén Buena: “Me decía que si seguía gritando iba a ser peor”

La joven denunció intento de abuso y acoso de un hombre en cercanías a Manogasta. Ocurrió este jueves cuando entrenaba en la zona sur.

La atleta y reconocida deportista santiagueña, Belén Buena, realizó este jueves una grave denuncia por el supuesto delito de abuso y acoso. Luego del hecho, contó en sus redes sociales lo ocurrido en cercanías a Manogasta.

Todo ocurrió este jueves cuando la joven tenía que rodar a la altura de El Árbol, en Manogasta. En un un momento había quedado sola y fue acosada por un hombre que circulaba en una moto Honda Wave, según ella misma lo contó en sus redes sociales. La denuncia la hizo en el destacamento de Maco, departamento Capital.



“Me quedo sola por que tenía que hacer pasadas, y cuando giro para la izquierda (la recta de la higuera), veo uno parado en una moto Honda Wave Blanca sin patente, y lo paso, se me acerca haciéndose el que me quería preguntar una dirección y yo seguí, en eso me alcanza, me cierra y me baja a la banquina, y comienza a tocarse, agarro me subo a la ruta, y me tocó, intento volverme y me vuelve a tirar a la banquina, y empecé a gritar, y me decía que si seguía gritando iba a ser peor, y le tiré con el termo y alcancé a volverme”, contó Belén.

Belén, luego de eso, se encontró con su papá y fueron a hacer la denuncia de inmediato. Pudo radicarla en Maco, donde según explicó la atendieron amablemente.

“Todos los días vengo entrenando sola, porque casi nadie está saliendo ¿Con qué seguridad puedo seguir saliendo? Dato no menor: todo el mundo sabe del 'de la Honda Wave blanca', ya le hizo lo mismo a varios de la zona, a chicas que salen de la escuela. Ojalá llegue a quien tenga que llegar, por que no sólo a mí me pasó”, denunció.

Finalmente, la deportista aclaró que ella se encuentra bien. La denuncia fue radicada en el destacamento Maco, en departamento Capital. Pero intervendrá la dependencia de Árraga que tiene jurisdicción en la zona. Tomó conocimiento del hecho la fiscal Muccio.