Francos dijo que “el Presidente puede cambiar a los ministros cuando le parezca”

El ministro del Interior minimizó los rumores sobre la salida de Nicolás Posse. Además, dijo que el ruido interno no ayuda, pero resaltó que es Javier Milei el que tiene la palabra final.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, habló sobre posibles cambios en el gabinete nacional y remarcó que el presidente Javier Milei puede hacerlos “cuando le parezca” y los ministros “también pueden decir ‘hasta acá cumplí una función’”.

“El Presidente fue muy claro”, destacó Francos. Y aclaró: “Dijo que hay una primera etapa de Gobierno que culmina con la aprobación Ley Bases y que después empieza otra en la que hay que ver cuáles son los objetivos y el mejor equipo para llevarla adelante. Pero no mencionó al jefe de Gabinete ni a nadie”.

Consultado en radio Rivadavia sobre la posibilidad de que Milei lo designe como posible reemplazante de Nicolás Posse, aclaró: “No, todo son versiones. No hay que detenerse en esos temas”.

“No hay que detenerse en esos temas porque no me parecen de significación. (Milei) no mencionó ni al jefe de Gabinete ni a nadie, está hablando en general. Así que puede ser que a lo mejor el ministro del Interior (él mismo) también haya cumplido una etapa y no sea necesario en la próxima...”, señaló.

“Es el Presidente el que resuelve estos temas y es el que analiza cuáles son los mejores perfiles para cada momento, pero él no se estaba refiriendo a ningún caso en particular. Así que yo le resto toda importancia a las versiones y yo sigo en mi tarea hasta que el Presidente me diga. No veo ningún motivo para que hoy se esté hablando de esto”, sentenció Francos.

Más allá de las declaraciones del ministro del Interior, el jueves, durante una entrevista con LN+, Milei admitió que evalúa cambios en su equipo de trabajo: “Cuando uno gestiona tiene hitos. Nuestro primer hito de gestión terminaría con el desenlace de la Ley Bases. Puede salir bien o puede salir que no sale. Esa situación va a llevar a que, marcado ese hito, nosotros tenemos que hacer toda una evaluación de resultados. Queda bajo análisis todo el Gabinete. No Posse solo, quedan todos lo ministros bajo análisis”.

El libertario mencionó además que Federico Sturzenegger, asesor y hombre detrás de la reforma del Estado, como posible incorporación al Gabinete.

Más allá del ruido, Francos dijo que ayer (por el jueves) hubo una reunión de Gabinete “perfectamente normal”. Y recordó: “Tres o cuatro meses atrás, decían lo mismo sobre mí todas las semanas. Que me mandaban a la embajada en Reino Unido... Al final no me fui. Entonces por eso digo, a esas versiones no hay que darle relevancia. Si el Presidente tiene todo el manejo de su equipo y resuelve en el momento que le parece, cuándo tiene que poner, cambiar, agregar, así será. Pero por eso yo no le presto ninguna atención a las versiones”.