Sin Nacho Fernández y con una sorpresa, los convocados de River para visitar a Argentinos Juniors

El volante zurdo sigue con dolor en la espalda tras el golpe que sufrió contra Temperley y no será de la partida.

River quiere dejar atrás la dura eliminación ante Temperley en la Copa Argentina y por eso se mentaliza únicamente en el choque de este sábado con Argentinos Juniors por la Liga Profesional, torneo en el que tiene puntaje perfecto (6/6). A un día de viajar a La Paternal, Martín Demichelis confeccionó la lista de convocados, con una baja sensible y una agradable sorpresa.

El gran ausente en esta citación es Nacho Fernández, quien sufrió un golpe en la espalda el martes en Mendoza contra el Gasolero y todavía no pudo recuperarse. Micho no lo vio bien en las prácticas y es por eso que decidió darle descanso contra el Bicho. Tampoco está Lucas Lavagnino, tercer arquero del plantel, por detrás de Franco Armani y Ezequiel Centurión.

Entre los 24 futbolistas que conforman la nómina resalta Ian Subiabre, atacante juvenil que despertó elogios en el último Mundial Sub 17 y que sumó 24 minutos repartidos en dos encuentros en la máxima categoría. Es un pibe que viene pidiendo pista hace rato en la Reserva y este fin de semana tendrá su inmejorable chance de foguearse y acumular más experiencia con el plantel profesional.

Demichelis prepara algunos cambios en el once de River

La principal novedad en el once tiene que ver con la ausencia de Nacho Fernández. De hecho, ni siquiera fue incluido en la lista de convocados y, con este panorma, Esequiel Barco es el gran candidato a entrar en su lugar.

¿Qué otros cambios se vienen en el once? Por lo pronto, a la espera del entrenamiento decisivo, el panorama indica que el DT planea introducir dos variantes más: Paulo Díaz, quien no fue incluido en el once el martes y en su lugar apareció David Martínez, regresará a la zaga; mientras que en el lateral derecho el uruguayo Agustín Sant'Anna estará desde el arranque en reemplazo de Andrés Herrera.

El probable equipo de River frente a Argentinos

Franco Armani; Agustín Sant'Anna, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Milton Casco; Rodrigo Villagra, Rodrigo Aliendro; Claudio Echeverri, Facundo Colidio, Esequiel Barco; y Miguel Borja.