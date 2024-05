Julieta Poggio confirmó que está en una relación abierta: "Me cambió la cabeza"

La ex participante de Gran Hermano, Julieta Poggio, sorprendió a todos al hablar de su vida amorosa y confesó un nuevo romance.

Este viernes Julieta Poggio fue invitada al programa de streaming Te Pido Mildis (Telefe) y al hablar de su presente sentimental, confesó que encontró el amor nuevamente pero que está vez eligió probar con una relación abierta. “Me cambió mucho la cabeza, me hizo un clic. Estar en una relación abierta es poder hacer todo lo queres estando de novia, por ejemplo pollerear, tener una persona que está siempre para vos, y al mismo tiempo, estar soltera. Tenés todo”, sostuvo la ex Gran Hermano. En eso le preguntaron como manejaba saber que su novia podría tener intimidad con otras personas y ella aseguró: “Me chup… un huevo, lo juro. Estoy tan segura de mí misma, y a él le pasa lo mismo, que entonces yo sé que nadie le va a gustar más que yo”. Si bien por el momento decidió no da el nombre de es su pareja, Juli se mostró muy feliz y entusiasmada por esta nueva etapa. “No lo llevé a comer con mi familia ni nada pero si es una relación que cuando estás, es súper intenso y compartís todo pero después cada uno su vida”, explicó. Por último, habló de los términos que mantienen para la relación abierta y afirmó: “A mí me encanta hablar las cosas, cuando lo hablas lo sacas y ya está. Ya no soy más celosa”.