La influencia de los tres directores daneses en el cine contemporáneo. La vanguardia en el séptimo arte. Innovación y creatividad en el lenguaje audiovisual. Las gratas consecuencias de los estudios formales en las artes.

Por Pablo Argañarás, Lic. en Cine y Televisión

Que los tres directores y guionistas de cine de la actualidad sean de Dinamarca es algo llamativo. Los tres nacieron en su capital, Copenhague. Allí existe la Escuela Nacional de Cine Danesa. Dos de ellos, los mayores, estudiaron allí, Lars Von Trier y Thomas Vinterberg. El tercero en cuestión, Nicolas Winding Refn, nació y vivió en esta ciudad danesa y en su adolescencia emigró a Estados Unidos.

Conversando con un amigo y colega, le comentaba esto… “algo pasa en Copenhague”... Es raro. Se da solo en Hollywood, jamás en otro sitio. Que los tres directores vivos que "marcan la cancha" en la narrativa y la estética del audiovisual en la actualidad, y desde hace casi treinta años, es por lo menos poco azaroso. Algo tiene esa ciudad danesa que hizo que surgieran de sus entrañas e hiciera parir a los tres directores y escritores para cine más originales de las últimas décadas.

Los tres juntos suman todos los premios de cine del globo. Si hablamos de cine como arte fueron los que reinventaron el lenguaje audiovisual. Si hacemos la lectura del cine como negocio, Von Trier y Vinterberg provocaron la ruptura del celuloide comenzando hacer cine en video, filmando, distribuyendo y exhibiendo sus películas en salas de cine pero con proyectores de video. Patearon el tablero de la escuela clásica de la actuación para lo audiovisual. Desde la puesta en escena "le mojaron la oreja" al establishment, introduciendo el minimalismo al show audiovisual. La cantera de actores y actrices que salieron de las experimentaciones en sus films son los "popes" de la actuación mundial en la actualidad. Y por si fuera poco todo esto, pusieron de rodillas a toda una industria de miles de millones de dólares y cien años de antigüedad haciéndola sucumbir y reconocer sus innegables aportes, los cuales cambiaron para siempre la forma de hacer cine en todo el mundo.

Algo pasa en Copenhague... tal vez son descendientes de vikingos tozudos que a fuerza de pelearle al mar forjaron su temple. Tal vez son respetuosos de los estudios formales en arte y su Academia es seria. Solo egresan de los claustros quienes estudian. Tal vez se valora el mérito y en su estructura de negocios audiovisuales prosperan quienes se capacitan y se superan creativamente en el trabajo. Tal vez se premia lo novedoso amparado en el legado, no la ruptura por la ruptura en sí misma. Tal vez sea todo esto junto. Algo pasa en Copenhague que sacó de sus tierras los tres mejores artistas audiovisuales.

Los daneses coparon Hollywood y el cine europeo. Estos tres hicieron "pata ancha" en cancha ajena... y que canchas... Nunca se vio tanto desenfado. Tanta vanguardia. Tanta estética bien concebida. Tanta historia bien contada. Tan buen cine.

Ver el cine de Von Trier, Vinterberg y Winding Refn es para exquisitos. Si están con el clásico Mc Donald’s de Hollywood y Netflix por favor abstenerse. Solo pueden disfrutar y apreciar su cine un público instruido en lenguaje audiovisual. Que sepa de historia del arte. Que maneje conocimientos de psicología, antropología y sociología. Nada snob, puro trabajo. Nada establecido, pura ruptura. Nada de fácil digestión. Temas complejos, tratamientos complejos. Un show sensorial. Un banquete audiovisual exquisito.

Algo pasa en Copenhague... tal vez son metódicos y estudiosos estos daneses... No se juntan en cafetines a hablar y arreglar el mundo. No son "chamuyeros" del arte. Estudian arte en las Universidades. Filman sabiendo. No hay improvisación para los nórdicos. Los daneses son cosa seria, no están en la joda. Querido Juan, le decía a mi amigo, en Copenhague se toman el arte en serio.