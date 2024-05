Un bombardeo ruso contra un hipermercado de construcción deja al menos 11 muertos en Kharkiv

Rusia bombardeó este sábado una gran tienda de materiales de construcción en la ciudad ucraniana de Kharkiv, con un saldo provisorio de al menos 11 muertos y otros tantos heridos, en un sitio donde según el presidente Volodimir Zelensky se podían encontrar más de 200 personas.

“Rusia asestó otro golpe brutal a nuestra ciudad de Kharkiv, un hipermercado de construcción”, denunció el líder ucraniano en su cuenta de Telegram. “Hasta el momento, sabemos que más de 200 personas podían encontrarse en el hipermercado. Todos los servicios se movilizaron para socorrer a las personas y apagar el incendio”, agregó.

El alcalde de la ciudad, Igor Terekhov, dijo que había al menos 11 muertos y otros 11 heridos. En un primer parte, había hablado de “un gran número de desaparecidos”.

En videos publicados en las redes sociales ucranianas se ve una enorme columna de humo negro que se desprende de la tienda Epitsentr, en una zona de grandes almacenes junto a un estacionamiento de vehículos. Según las autoridades, las llamas devoraron de 10.000 a 15.000 m2.

My student witnessed this explosion right now. She was walking her dog a few meters from the explosion. The situation is very bad. #Ukraine pic.twitter.com/ZIe8bg1Dti