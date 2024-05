Javier Milei anunció la creación del "Consejo de Mayo", con empresarios y gremios, para avanzar con más reformas

En el acto por el 25 de Mayo, en Córdoba, el Presidente dijo que una vez que estén aprobados la Ley Bases y el paquete fiscal “habrá una reducción significativa de impuestos, como el PAIS”.

Caído el pacto, Javier Milei reiteró la convocatoria y anunció la creación de un "Consejo de Mayo"

Javier Milei dijo que seguirá trabajando por el Pacto de Mayo y anunció la creación del Consejo con representantes de distintos sectores en su discurso en el Cabildo de la ciudad de Córdoba.



"El primero de marzo nos paramos frente a la dirigencia política y le ofrecimos a todos -sin revanchismo ni resentimiento- sentarnos en una mesa y refrendar los principios que hicieron grande a esta Nación. Es lo que estoy haciendo de nuevo hoy aquí en La Docta", expresó.

"Cuando estén sancionadas la Ley Bases y el paquete fiscal, el Poder Ejecutivo creará el Consejo de Mayo para completar esta sagrada tarea", agregó.

Anunció además la baja de impuestos: "Cada peso recaudado por el superávit fiscal será devuelto en modo de baja de impuestos".

"No puede haber causa legitima para oponerse a la sagrada tarea de reconstruir la Nación. no hay especulación ni ambición que justifique el empobrecimiento de nuestra Nación. por eso, quiero anunciar hoy no solo que vamos a seguir trabajando para que el acuerdo de mayo sea una realidad de argentina sino que ademas, el poder ejecuto creara el concejo de mayo. Estará integrada por un representante del gobierno nacional, un representante de las provincias, un representante de diputados, un representante de senadores, de organizaciones sindicales y un representante del empresariado argentino", anunció el Presidente en su discurso de cadena nacional.