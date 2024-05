Liga Santiagueña: siete partidos ponen en marcha la tercera fecha

Los equipos del fútbol local salen a escena por un nuevo capítulo del Torneo Anual.

Se pone en marcha una nueva fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol con la disputa de siete encuentros este domingo: dos por la zona Capital, dos por la zona Banda y tres por la zona Robles.

Programación:

Domingo

16.00 - Estudiantes de Huaico Hondo vs. Yanda

16.00 - Unión Santiago vs. Comercio

16.00 - Atlético Clodomira vs. Vélez de San Ramón

16.00 - Central Argentino vs. Banfield

16.00 - Defensores de Forres vs. Independiente de Beltrán

16.00 - Sportivo Fernández vs. Instituto Santiago

16.00 - Independiente de Fernández vs. Atlético Forres

Lunes

14.00 - Güemes vs. Central Córdoba (cancha de Agua y Energía)

Miércoles

15.00 - Villa Unión vs. Sarmiento