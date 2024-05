Jubilaciones ANSES: adelantan la fecha de pago de junio 2024

El organismo previsional informo cuales serán las fechas de pago para los jubilados durante la segunda mitad del año.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos del segundo semestre del año para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Mediante la Resolución 195/2024 publicada en el Boletín Oficial, el organismo definió las fechas en las que se abonarán las prestaciones en los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2024. En tanto, se confirmó la fecha de cobro del aguinaldo. El nuevo esquema de pagos se establece en 20 grupos, atendiendo a las condiciones financieras vigentes que permiten organizar el cronograma. Además, ANSES confirmó los montos de haberes mínimos y máximos para junio de 2024, con un aumento del 8,83% y la incorporación de un bono adicional de $70.000 para los jubilados que perciben la jubilación mínima. ANSES: cuánto cobrarán los jubilados en junio 2024 En junio de 2024, los jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) recibirán sus haberes con un incremento por lo que la jubilación mínima será de $276.931,10. Además, se otorgará un bono adicional de $70.000 a los jubilados que perciben la jubilación mínima. Además, la Prestación Básica Universal (PBU) se fijará en $94.661,54, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $165.544,88. Jubilaciones de ANSES: calendario de pagos de junio 2024 El calendario del mes de junio es el siguiente: Beneficiarios de Pensiones no contributivas Grupo de pago 1: Documentos terminados en 0 y 1, a partir del 10 de junio de 2024. Grupo de pago 2: Documentos terminados en 2 y 3, a partir del 11 de junio de 2024. Grupo de pago 3: Documentos terminados en 4 y 5, a partir del 12 de junio de 2024. Grupo de pago 4: Documentos terminados en 6 y 7, a partir del 13 de junio de 2024. Grupo de pago 5: Documentos terminados en 8 y 9, a partir del 14 de junio de 2024. Beneficiarios del SIPA con haberes mensuales que no superen el primer intervalo de pago Grupo de pago 6: Documentos terminados en 0, a partir del 10 de junio de 2024. Grupo de pago 7: Documentos terminados en 1, a partir del 11 de junio de 2024. Grupo de pago 8: Documentos terminados en 2, a partir del 12 de junio de 2024. Grupo de pago 9: Documentos terminados en 3, a partir del 13 de junio de 2024. Grupo de pago 10: Documentos terminados en 4, a partir del 13 de junio de 2024. Grupo de pago 11: Documentos terminados en 5, a partir del 14 de junio de 2024. Grupo de pago 12: Documentos terminados en 6, a partir del 18 de junio de 2024. Grupo de pago 13: Documentos terminados en 7, a partir del 18 de junio de 2024. Grupo de pago 14: Documentos terminados en 8, a partir del 19 de junio de 2024. Grupo de pago 15: Documentos terminados en 9, a partir del 19 de junio de 2024. Beneficiarios del SIPA con haberes mensuales que superen el primer intervalo de pago Grupo de pago 16: Documentos terminados en 0 y 1, a partir del 24 de junio de 2024. Grupo de pago 17: Documentos terminados en 2 y 3, a partir del 25 de junio de 2024. Grupo de pago 18: Documentos terminados en 4 y 5, a partir del 26 de junio de 2024. Grupo de pago 19: Documentos terminados en 6 y 7, a partir del 27 de junio de 2024. Grupo de pago 20: Documentos terminados en 8 y 9, a partir del 28 de junio de 2024. Pensiones de ANSES: se confirmó cuándo se pagará el aguinaldo en junio 2024 La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció este jueves los calendarios de pagos para jubilaciones y pensiones hasta fin de año. De esta manera, los jubilados y pensionados ya pueden conocer con anticipación las fechas de cobro de junio, que incluyen el nuevo aumento del 8,8%, el aguinaldo y un bono adicional de hasta $70.000. La entidad junto con el Gobierno otorgarán un Sueldo Anual Complementario (SAC) también conocido como aguinaldo. Este tomará de referencia el sueldo más alto de los primeros seis meses del año, y se pagará en dos cuotas en junio y diciembre. Cuánto cobrarán los pensionados de ANSES en junio 2024 Los jubilados y pensionados recibirán estos haberes en el mes de junio: La jubilación mínima: $206.931,10 La jubilación máxima: $1.392.450,38 La prestación universal de adultos mayores (PUAM): $165.544,88 Las pensiones no contributivas (PNC): $144.851,77