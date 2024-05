Martín Menem, sobre los cambios en Bases: “No será la ley que queremos, sino la que podemos consensuar”

El presidente de la Cámara de Diputados dijo que una vez que reciban el texto del Senado decidirán si lo aceptan o insisten con la redacción original.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habló sobre el futuro del proyecto de Ley Bases y el paquete fiscal y reconoció que no será la ley “que queremos”, sino, dijo, “la que podemos consensuar”.

En diálogo con Radio Rivadavia, el sobrino del ex presidente Carlos Menem, se refirió al tratamiento del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, que ya tiene media sanción de Diputados, pero se empantanó en el debate en el plenario de comisiones en el Senado. Se especula que, de avanzar, llegaría al recinto con varios cambios y que en caso de que la Cámara alta lo apruebe, el texto deberá volver a la Cámara de Diputados.

En ese sentido, Menem sostuvo que evaluarán los pasos a seguir cuando el Senado de media sanción. “Una vez que tengamos el texto vamos a ver si eso ha mejorado aún más lo que tenemos o no para aceptar los cambios que vengan o insistir con nuestra redacción original”, afirmó.

“Algunas cosas que he escuchado que van a venir me parecieron positivas, otras no tanto”, añadió y reconoció que “en algunos casos no será la ley que queremos, sino la que podemos consensuar en la cámara”.

El riojano afirmó que el Gobierno venía “con toda la energía puesta en tratar de sacar estas dos leyes” para “construir más rápido” lo que habían propuesto durante la campaña electoral.

“Esto se ha demorado un poco”, admitió, pero resaltó que “la política está tomando consciencia de lo importante que es tener las herramientas para que esta construcción de una nueva Argentina tome menos tiempo y nos cueste un poco menos”.

“A pesar de que no hemos llegado a mayo, esto se va a dar más temprano que tarde”, dijo en relación al proyecto truncado de Javier Milei de convocar a los gobernadores y distintos actores de la política a sellar el Acuerdo de Mayo si antes se aprobaba la Ley Bases y el Paquete Fiscal. En ese sentido, el Presidente ya avisó durante su discurso en Córdoba que eso podría darse en junio o julio.

"Si sale esto vamos a empezar con la baja de impuestos, empezando por el impuesto PAÍS”, añadió Menem.

No obstante, el diputado dijo que es “optimista” de que los senadores “van a terminar dictaminando pronto, van a ir a recinto y luego la vamos a tener en Diputados”.

Dijo que existen “especulaciones políticas”, pero sugirió que provienen de sectores que “con los que no podemos contar”, como el kirchnerismo.

Menem sobre los cambios en el Gabinete: “El Presidente tiene todo el derecho de hacer las modificaciones”

Por otra parte, el presidente de la Cámara de Diputados se refirió a la escalada de rumores sobe la salida de Nicolás Posse de la Jefatura de Gabinete.

El funcionario al que solo se le conoció la voz con motivo de su informe de gestión ante el Congreso fue desplazado de la primera plana durante el Tedeum del 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana y durante el acto en el Cabildo de Córdoba.

Sin mencionar específicamente a Posse, Menem dijo que Milei “tiene todo el derecho de hacer las modificaciones que sienta que tiene que hacer porque lo está haciendo en pos de 45 millones de habitantes”.



“Es el director técnico de un gran equipo de trabajo. Si el considera que tienen que hacer cambios o no es una valoración de él”, sostuvo.



“Donde considera que hay una persona que puede trabajar mejor en esa posición de lo que está jugando, el tema de pronto o no pronto son especulaciones personales o opiniones periodísticas”, insistió.



En la misma línea, planteó que él considera que “si algo se pude mejorar mañana, tiene que empezar a mejorar mañana”. “Si una persona tiene que seguir todo el mandato en el mismo lugar, lo hará”, añadió.