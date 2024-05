Matías Alé sorprendió al revelar los originales nombres de sus futuros hijos: “Lo decidimos juntos”

El actor está en pareja con Martina Vignolo, 24 años menor que él, y se mostró muy enamorado. “Nos conocimos en Mar del Plata”, contó.

Matías Alé generó sorpresa en el programa de Juana Viale este domingo al revelar los posibles nombres que le gustaría dar a sus futuros hijos que espera tener junto a su pareja, Martina Vignolo. El actor, profundamente enamorado de la joven, quien es 24 años menor que él, compartió sus planes de paternidad con entusiasmo.

“Mi mi vida la vivo con intensidad. Tengo ganas de ser padre. Tengo ganas de seguir siendo feliz. Soy feliz. Me están pasando cosas hermosas”, comenzó diciendo Alé. “Mi novia no es celosa. La conocí en Mar del Plata. Ella trabajaba en el Teatro Victoria, en el teatro infantil y yo estaba haciendo La Kermesse de la China junto al Mago Black. Yo la cruzaba en los camarines cuando ella salía. Tiene 22 años, era raro para mí, yo decía: ‘no, no puedo’”.

Pero, luego reflexionó: “¿Por qué no podía? Si yo estuve al revés, con Graciela Alfano… Bueno, en Mar del Plata, no pasó nada y después volví en Semana Santa para trabajar en el teatro Olimpia. Ahí la conocí… Es hermosa, es profesora de voley, es otra onda”.

En un momento del programa, Alé anunció que, en caso de tener una niña, le gustaría llamarla Alfonsina Jazmín, en honor a la procedencia marplatense de su novia. Para un niño, propuso el nombre Otto Juan, en referencia a su propio nombre y al de su padre, añadiendo un toque personalizado a la elección.

La elección de los nombres causó sorpresa y risas entre los invitados de Almorzando con Juana (El Trece), pero también demostró la profunda conexión y compromiso de la pareja en la planificación de su futuro familiar. Cabe destacar, que durante su participación en el programa, Matías Alé fue tema en las redes sociales por su forma de expresarse, catalogada como de “cheto”, lo que rápidamente lo convirtió en tendencia.