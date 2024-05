Los trabajadores del INADI convocaron a una vigilia en rechazo a los más de 160 despidos

Este martes a partir de las 15:30 en Avenida de Mayo 1401, los empleados desafectados del organismo estatal llamaron a "alzar nuestra voz contra el odio y la discriminación".

Los trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) convocaron a una vigilia para este martes en rechazo a los más de 160 despidos que hubo en el organismo desde el comienzo de la gestión del presidente Javier Milei. Bajo el lema "alzar nuestra voz contra el odio y la discriminación", llamaron en redes sociales a sumarse a una vigilia denunciando "el vaciamiento de políticas públicas dentro del Instituto". "Sin trabajadores no hay INADI, sin INADI no hay democracia. Es momento de recordar la importancia y el valor de cada unx de nosotrxs en la defensa de los Derechos Humanos. No dejemos que nos los arrebaten", aseguraron en X, a través de la cuenta @unidxsporinadi, que nuclea a los trabajadores del organismo asociados al gremio de estatales ATE. La invitación a la jornada de "lucha" se extiende a cualquier ciudadano que quiera sumarse a "compartir una tarde con merienda, buena música y el apoyo de todxs", para "defender las conquistas y resistir contra la injusticia". El encuentro será a partir de las 15:30 en Avenida de Mayo 1401, para pedir que "no se cierre" el INADI, que se reincorpore a los empleados despedidos y también en rechazo a la Ley de Bases.