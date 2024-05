"La deuda de la Banco Central desaparecería entre fines de junio y principios de julio", según una consultora

Lo adelantó el licenciado Osvaldo Granados en su columna exclusiva para Radio Panorama. Los datos responden a estudios de la consultora de Marina Dal Poggetto.

En el inicio de la semana, el licenciado Osvaldo Granados adelantó lo que depara la última semana de mayo en materia económica para Argentina.

Durante su columna que se emite para Radio Panorama, el especialista indicó que tuvo acceso a datos de un informe realizado por la consultora de Marina Dal Poggetto donde se hace referencia a la baja violenta de las tasas de interés, que propició que durante los primeros cuatro meses del 2024 "se esté licuando la gran deuda del Banco Central".

"Ella dice que la deuda de la BCRA desaparecería entre fines de junio y principio de julio. Esto marcaría un punto de partida a algo totalmente diferente", adelantó.

Por otra parte, se refirió a la suba del dólar paralelo que comenzó a mediados de la semana pasada. "A mí me parecía que no era una corrida porque el Banco Central estaba comprando y las corridas se hacen cuando vende. El viernes el dólar se desinfló porque hay un límite, y es que no hay plata circulando. Limitaron mucho la cantidad de pesos en la calle, y a fin de mes necesitas pesos, no dólares, porque hay que pagar, entonces pasan estas cosas".

Además. Granados se refirió a la alta aceptación que la gestión del presidente Javier Milei tiene de acuerdo a algunas encuestas. Detalló que "lo anterior, hartó. Todo era un curro y la gente quiso un cambio".

"Hoy todo está complicado, se cayó el consumo pero el 57% de la población acompaña al Gobierno y se priva de cosas con la esperanza de que algo va a cambiar. La gente dijo basta y arrancaron por otra cosa", dijo finalmente.