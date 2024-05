Magui Bravi compartió su truco casero para dejar a su bebé mientras trabaja

La actriz reveló la técnica que utiliza.

Magui Bravi y Octavio Cattaneo se convirtieron en papás por primera vez este año. Tras la llegada de Galileo, ambos comenzaron a compartir desde sus redes sociales cómo atraviesan los primeros meses de vida de su hijito. Además, la influencer compartió alguno de sus consejos de maternidad ahora que volvió a trabajar.

Desde sus historias de Instagram, ella comentó: “El secreto cuando me voy a trabajar es dejarlo envuelto con mi bata… Tiene mi olor y quiero creer que siente que estoy ahí un poco más”.

Además, Magui Bravi comentó con total sinceridad: “Y si bien soy muy feliz de haber vuelto a trabajar, te mentiría si te digo que no lloro cuando llego”.

También compartió cómo es su rutina siendo mamá: “Arrancamos 4 am. Mamá hace todo dormida. Me cambia y es momento de comer y volver a dormir. A las 8 repetimos, pero miren el secreto, todo está cerquita de la cama. Y después me prende el móvil que me encanta así ella puede ir a lavarse los dientes".

“Por fin bajamos y es momento del desayuno para mamá mientras miramos por la ventana, que me fascina. Y ahora si, 10 am, es mi primera siesta. Al ratito mi pañal pide cambio, a las 11 yo ya me preparo para volver a comer”, detalló.