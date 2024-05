Caso Mottola: prisión perpetua para los tres imputados por el asesinato

Jésica Díaz, Damián Silva y Juan Pablo Fernández fueron condenados por unanimidad a la pena de prisión perpetua.

Este lunes, en el Palacio de Tribunales, la Justicia resolvió condenar a prisión perpetua a los tres imputados por el brutal asesinato del mecánico Eduardo Mottola.

Pasadas las 13 se leyó el veredicto que sentenció a Jésica Díaz, Damián Silva y Juan Pablo Fernández a la pena máxima prevista para el delito endilgado a los tres involucrados.

Tanto Díaz como Fernández fueron considerados coautores del homicidio, mientras que Damián Silva enfrentó el cargo de partícipe primario, que contempla la misma sentencia.

El pedido de la familia de Mottola



Antes de conocerse la sentencia, durante un contacto con Radio Panorama, Valeria Gauna, madre de uno de los hijos del mecánico Eduardo Mottola brindó un desgarrador testimonio.

La mujer había renovado el pedido de prisión perpetua para Jésica Díaz, Damián Silva y Juan Pablo Fernández. "Estamos con unos nervios increíbles. Necesitamos que se haga Justicia porque Eduardo solo quería reconocer a su hijo" había expresado y recordó la hipótesis de que Diaz habría mandado a matar a Mottola cuando este le pidió reconocer al hijo que esperaban.

"Él era un excelente padre. Nos duele porque mi hijo no ha podido conocerlo, Emanuel y Valentina (sus otros hijos) han quedado sin su papá, es algo terrible lo que han hecho. Queremos que no salgan nunca más. Hay muchos recuerdos que he bloqueado porque estaba embarazada de 5 meses cuando pasó todo", agregó.

En la antesala del veredicto se había revelado que las pericias sobre los celulares de Díaz y Silva sacaron a la luz conversaciones que serían clave para la suerte de ambos y del ex policía federal Juan Pablo Fernández.

Mottola, se supo, estaba amenazado de muerte. Aparentemente, Díaz lo mandó a ejecutar luego de que la víctima quisiera hacerse cargo del hijo que esperaban. Lo habría hecho con dinero facilitado por Silva para contratar a Fernández, brazo ejecutor del crimen.