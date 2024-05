Belliboni se defendió tras ser citado por irregularidades con el plan Potenciar Trabajo

“No solo vamos a declarar lo que quiere Casanello, y en todo caso el fiscal, sino que iremos también a denunciar”, aseguró el líder piquetero.

Tras ser citado a indagatoria por la Justicia acusado de supuesta administración fraudulenta de los fondos del Potenciar Trabajo, el líder piquetero Eduardo Belliboni se defendió. “No tenemos nada que ocultar”, resaltó el sindicalista del Polo Obrero. “No solo vamos a declarar lo que quiere [el juez, Sebastián] Casanello, y en todo caso el fiscal, sino que iremos también a denunciar, porque la Justicia no nos convoca por otro lado, por esos cinco millones de kilos de comida que la ministra Sandra Pettovello no distribuyó y que afecta a la gente”, agregó.

“La señora Pettovello se robó el derecho de sacarle la comida a la gente que la necesita. Vamos a ir a declarar lo que nos pregunten y a denunciar al ministro de economía [Luis Caputo] que redujo el ingreso de un plan social a la nada. La inflación hizo de los ingresos la nada misma”, prosiguió Belliboni en diálogo con radio La Red.

Para el líder piquetero, esta citación a indagatoria por una presunta administración fraudulenta de fondos que la organización recibió del Estado como parte del Plan Potenciar Trabajo “forma parte de una campaña para hacer humo en un lado cuando la economía se está derrumbando, cuando hay miles de puestos de trabajo que se pierden cotidianamente, cuando hay un rebelión popular en Misiones”.

“Se intenta estigmatizar algo que ya ocurrió. No me asombra en absoluto”, añadió el referente del Polo Obrero. El juez federal Casanello ordenó la indagatoria del dirigente en la causa donde se investigan presuntas irregularidades en los comedores sociales para el próximo 25 de junio. La sospecha es que el Polo Obrero usó “facturación apócrifa” y simuló “gastos no concretados” para “disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos” recibidos del Estado, sostuvo el magistrado.

“Los planes sociales, que antes se llamaban Potenciar Trabajo, le otorgaban a las organizaciones algo que está mal, con lo que nosotros estamos en contra, la potestad de poder informarle al Estado si la persona asistía o no lo hacía a la tarea obligatoria que tenía por el plan social. Claro que estamos en contra de eso”, se explayó Belliboni, pero añadió que lo hacían “porque estábamos obligados por la disposición que tenía el Ministerio de Desarrollo Social anterior que decía que había que controlar que la persona cumpliera con la contraprestación”.

Al ser consultado sobre los chats que hablaban de “castigo”, Belliboni dijo que “son los que la Justicia fue a buscar y que no encontró ninguno más”. “Acá hay una campaña, evidentemente, pero nosotros vamos a ir a la Justicia”, se defendió y habló de “listas de gente que espera por comida”. “No somos ningunos delincuentes, no tenemos nada que ocultar”, agregó el piquetero de manera enfática. El dirigente social aseguró que “no pone las manos en el fuego” por todos los integrantes de su organización, “aunque sí de la gente que trabaja en los comedores porque son personas que se sacrifican todos los días”.

Además, Casanello le ordenó al Ministerio de Capital Humano, del que depende Pettovello, que se elabore un informe sobre todos los alimentos que están a la espera de ser distribuidos en comedores sociales, cuya existencia fue denunciada por una investigación periodística la semana pasada.

El Gobierno reconoció el jueves pasado que cerca de 5 mil toneladas de alimentos adquiridos durante la anterior gestión se encuentran guardados en los depósitos del Ministerio de Capital Humano como reserva para situaciones de “emergencia”. La denuncia que dio origen a este expediente la presentó Juan Grabois contra la ministra Pettovello.