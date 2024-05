Rosario Central mantiene la esperanza de repatriar a Ángel Di María: ¿cómo es el plan de seducción?

La dirigencia del Canalla no baja los brazos a pesar de que el jugador había descartado la chance de regresar a la Argentina.

Rosario Central no pierde la esperanza de repatriar a Ángel Di María, quien por ahora mantiene su decisión de no regresar a Argentina debido a las amenazas sufridas por su familia. El club trabaja para brindarle garantías que le permitan revertir su determinación.

Di María, actualmente jugador del Benfica, había expresado su deseo de retornar al país para finalizar su carrera con la camiseta del Canalla. Sin embargo, la delicada situación de seguridad en Rosario, que afectó a su entorno familiar, lo llevó a reconsiderar su regreso.

La dirigencia de Rosario Central busca apoyo en la gobernación provincial y en la AFA para lograr este objetivo, que aún parece complicado. Mientras tanto, y con muchos interrogantes sobre su futuro, Di María estaría dispuesto a escuchar las novedades que llegan desde su Rosario natal.

El club todavía le guarda la camiseta número 11 que vestía Maximiliano Lovera, con la intención de anunciar su regreso para la segunda mitad del año, de cara a las fases finales de la Copa Libertadores. Para lograr la clasificación, el equipo de Miguel Ángel Russo deberá vencer mañana a Peñarol en Montevideo.

Lo único confirmado es que Di María no jugará en un país donde su familia no pueda residir, algo que se había especulado luego de un posteo de su esposa. No queda mucho tiempo para conocer la definición de esta novela que ya acumula varios capítulos y se prepara para su desenlace final.

Situación contractual de Di María

El contrato de Di María con Benfica finaliza el 30 de junio y desde el club portugués mantienen la esperanza de renovarlo por una temporada más. Mientras tanto, varios clubes del mundo tienen al Fideo en carpeta, y él se prepara para su última etapa con la Albiceleste.