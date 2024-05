Guillermo Francos, tras su designación: “El Presidente me eligió porque la política argentina se le hace complicada”

El exministro del Interior reemplazará a Nicolás Posse como jefe de Gabinete. Además confirmó el ingreso de Federico Sturzenegger.

Guillermo Francos, el jefe de Gabinete elegido por Javier Milei para suceder a Nicolás Posse, evaluó que su nombramiento responde a que el Presidente considera que “es un momento en el que la política y la acción del Gobierno cuenta con varios objetivos pendientes” y al mismo tiempo “hay que coordinar el momento del país con las acciones de Gobierno”.

El periodista Marcelo Longobardi le consultó a Francos en Radio Rivadavia si en su nuevo cargo tendrá el rol de generar diálogo y consensos con la clase política. “Para aquellos que dicen que el Presidente no se da cuenta: el Presidente me elige a mí porque se da cuenta que con la política argentina a él se le hace complicado porque no la entiende, porque tiene diferencias, por x motivos y yo tengo una posibilidad mayor de dialogar y ahí viene la propuesta”, contestó el funcionario que dejará el Ministerio del Interior.

En ese sentido, aseguró que pese a que Milei no tenga la capacidad de diálogo con sectores detractores, “confía” en que él pueda tenerla. “Ese es el rol que me ha asignado a mí. Yo con el Presidente me llevo bien, no quiere decir que me lleve bien en todo. Puede haber diferencias, no hay que coincidir en todos los temas. Mi función es dar mi visión y escuchar la del Presidente, y por supuesto el que manda es el Presidente, como en cualquier sistema democrático y republicano como el argentino”, precisó.

A la vez, confirmó que Federico Sturzenegger ingresará al Gabinete, pero aún no está determinado en qué cargo. “Es una figura clave con miras a la desregulación del sistema; tuvo mucho que ver en la conformación del DNU y la Ley Bases original, y trabaja en cómo simplificar el Estado. Será una incorporación importante en el gabinete, no está definido el nombre del cargo”, señaló.

Sostuvo, además, que en los próximos días comenzará un proceso para “rever las funciones de distintos integrantes” del área, y admitió que “algunos de los cargos continuarán y otros cambiarán; hay que analizar la gestión, la eficiencia, el momento y la circunstancia”.