Jesica Cirio habló de su distanciamiento de Barby Franco y Fernando Burlando tras el Yategate

Durante una entrevista en la que se refirió a su casamiento con Elías Piccirillo, la modelo no esquivó las preguntas incómodas.

Jesica Cirio habló de su distanciamiento de Barby Franco y Fernando Burlando, tras la ruptura con Martín Insaurralde. En una entrevista, la modelo y conductora dejó la puerta abierta para una reconciliación con la pareja amiga.

En diálogo con el móvil de Intrusos, Cirio contó todos los detalles de la boda con Elías Piccirillo. Sin embargo, las cuestiones vinculadas a su pasado no quedaron fuera y una de ellas tuvo que ver con su amistad con el abogado y la modelo.

“¿Qué pasó con Burlando? Hoy a la mañana contó Doman que Burlando que...”, dijo Pampito que fue interrumpido por la modelo: “No tengo ni idea, chicos, no miro la tele. Estoy saliendo al aire por pedido de Flor, no estoy mirando nada, estoy como bastante alejada de los medios”.

Pese a las intenciones de esquivar la pregunta, el periodista insistió: “Pero quiero contar esto que contó Fabián de que Burlando te habría recomendado que no hicieras esta boda tan ostentosa”. “No me interesa”, dijo en referencia a los trascendidos y retrucó: “No, hace mucho que no hablo con él así que...”.

En cuanto a su vínculo con Barby negó que haya habido una pelea. “Hay cosas que a veces en la vida uno está de acuerdo o no y se verán en el tiempo si se resuelven”, reflexionó. Y aunque no quiso entrar en detalles sobre el tema de discordia, expresó: “Son cosas de nosotros, que cada uno de nosotros lo sabemos. Fue un vínculo de muchos años, creo que con el tiempo se decidirá si se sana o no”.

Vale recordar que Burlando fue el primer representante en la causa que enfrenta la exconductora de La peña de morfi por lavado de dinero tras el escándalo del Yategate. Sin embargo, a fines de noviembre, ella optó por cambiar de defensa y contrató a Nicolás Urrutia.