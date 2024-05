"Al final, es un tema de género", arremetió Verón contra la AFA por el escándalo en la Selección Argentina femenina

El presidente de Estudiantes de La Plata manifestó su descontentó en las redes sociales y apoyó la determinación de las futbolistas que renunciaron.

El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, arremetió contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el escándalo que se originó con la Selección argentina femenina, en la que renunciaron tres jugadoras en la previa de los amistosos ante Costa Rica.

"Un contrato no te hace profesional si todo lo demás no lo es", apuntó Verón luego de que se conociera la renuncia de Lorena Benítez, Julieta Cruz y Laurina Oliveros, por el incumplimiento de parte de la AFA con el plantel.

El presidente de la entidad de La Plata, quien ya tuvo otros cruces con los directivos del ente regulador del fútbol nacional, en esta ocasión realizó dos publicaciones mostrando el descontento y dejó un fuerte mensaje en las historias que compartió en su cuenta oficial de Instagram.

"El fútbol necesita crecer desde sus bases, planificado, con una visión y sobre todo sustentable. Tener un contrato no te hace profesional si todo lo demás no lo es. Si no hay sustento detrás del empuje, el crecimiento no tiene futuro. Al final, es un tema de género, no deportivo", agregó.