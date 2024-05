Santiago del Estero y otras 14 provincias, en alertas naranja y amarilla por frío extremo

Las bajas temperaturas que se registran en la región, podría afectar la salud de grupos de riesgo.

La alerta por temperatura extrema, que rige desde el lunes a las 17:54 horas, incluye a varias provincias del norte, el Litoral, Cuyo y región pampeana: Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Luis y Mendoza. El nordeste de Santiago del Estero y gran parte de Chaco se encuentra en el nivel naranja de advertencia, en donde las temperaturas pueden tener un efecto de “moderado a alto” en la salud y ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, en el resto de las provincias rige el nivel amarillo. En este caso, las bajas temperaturas pueden afectar a los grupos de riesgo, como niños, personas mayores de 65 años y con enfermedades crónicas.

Las recomendaciones para este tipo de situaciones son: evitar exponerse por tiempo prolongado al frío y, en caso de salir, abrigarse con capas de ropa liviana; generar calor corporal caminando, moviendo las extremidades, levantándose y sentándose; mantener la casa calefaccionada “de forma segura”, tomar mucho líquido y no consumir bebidas alcohólicas. Además, evitar los cambios de temperatura bruscos, porque pueden provocar enfermedades del sistema respiratorio; no automedicarse en caso de ser afectado por el frío; no fumar en ambientes cerrados, y prestarle atención a niños, personas mayores y pacientes de enfermedades crónicas.