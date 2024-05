Milei se reunió con el creador de ChatGPT para proponer a la Argentina como polo de la inteligencia artificial

Se encuentran en San Francisco, y la intención del Presidente es abrir un escenario de inversiones ante los límites legales en la IA que ya se establecieron en Europa y que ahora están bajo estudio del Capitolio y la Casa Blanca.

San Altman con la Inteligencia Artificial (IA) es a J. Robert Oppenheimer con la bomba atómica. Altman firmó una declaración -junto a Bill Gates y otros- que alerta “sobre el riesgo de extinción debido a la IA”, como en su momento hizo Oppenheimer respecto al poder de la energía nuclear y su capacidad para poner a la humanidad cerca del abismo.

Este protagonista clave de la sociedad global, que pidió al Congreso que se estableciera límites a la IA y ahora enfrenta un conflicto legal con Scarlett Johansson, se encontrará con Javier Milei para analizar el impacto de las nuevas tecnologías en el tablero internacional.

Altman evita el contacto formal con los presidentes, pero con Milei hizo la excepción por su discurso disruptivo y su defensa de la libertad a ultranza. “Creo que ganar dinero es algo bueno. Creo que el capitalismo es algo bueno”, dijo Altman durante una charla que ofreció en el auditorio de NVIDIA, una reconocida compañía de software.

El jefe de Estado conoce el pensamiento de Altman, y por eso está expectante respecto al cónclave que iniciará a las 21.00 (cuatro horas menos en California). Milei concurrirá con Luis Caputo -ministro de Economía- Karina Milei -secretaria General de la Presidencia-, Demian Reibel -titular del Consejo de Asesores Económicos- y Gerardo Werthein, embajador en Estados Unidos.

Reidel es un protagonista clave en la agenda tecnológica que emprende Milei en San Francisco. El economista educado en Harvard hace años que estudia la IA, y hace una aplicación geopolítica al momento de establecer la ventana de oportunidad que tiene la Argentina en la actual coyuntura internacional.

Europa aprobó una legislación restrictiva sobre la Inteligencia Artificial. China es una dictadura y dejará hacer mientras sirva a la ofensiva global que diseño Xi Jinping para ocupar nuevos espacios de poder. Y Estados Unidos oscila entre las normas europeas y cierta libertad de mercado que es resistida por el ala progresista del partido demócrata.

En este contexto, Reidel argumenta que Argentina tiene una oportunidad extraordinaria para convertirse en un polo de Inteligencia Artificial sostenido por las principales empresas tecnológicas de Silicon Valley. Milei comparte este mirada, y por eso viajó tres días a San Francisco.

“Como siempre en Europa hacen todo mal, sobreregulan y están matando toda la innovación. Por eso no hay grandes empresas de esto en Europa: que van a hacer nada. China van a hacer lo que se les de la gana. Por lo tanto, van a tener una ventaja comparativa contra nosotros, y el resto del mundo. Y si esto no mata todo, ellos (China) tiene el revolver más grande. Estados Unidos está tratando el Congreso, que no saben, no tienen idea como regular esto”, aseguró Reidel.

Y completó el asesor presidencial hablando sobre Argentina: “El tema más importante del mundo, en un país adonde hay grandes extensiones de tierra, con clima frío y reserva de energía. Y adonde se están impulsando las ideas de la libertad, de baja regulación, de libre empresa, y todo lo que quiere hacer él (Milei). Mirá si hay cuatro en vez de tres. Mira si es China, Estados Unidos, Europa y Argentina...”.

Además del encuentro con Altman, el presidente se reunirá con Sundar Pichai, CEO de Google; Tim Cook, CEO de Apple y Mark Zuckerberg, dueño de Meta. En estas tres citas, Milei explicará que Argentina ofrece energía, territorio y una legislación que promueve las inversiones tecnológicas a largo plazo.

-¿Cuál es su objetivo frente a los principales dueños de empresas tecnológicas de Estados Unidos?-, preguntó Infobae a Milei.

-Crear el cuarto polo de inteligencia artificial del mundo en Argentina-, contestó el presidente.

-¿Y para competir con qué países?

- Para competir con Estados Unidos, China y Europa.

Cuando concluya la reunión con Altman, el presidente cenará y después terminará de ajustar la clase abierta que ofrecerá a los estudiantes del Instituto Hoover. Milei quiere exponer sobre la importancia de los monopolios en la economía moderna y la inexistencia de las fallas del mercado.

Eso ocurrirá mañana en la Universidad de Stanford.