Una cantante se casó con un fantasma, se separó por una infidelidad y adoptó un payaso embrujado

Un insólito caso tuvo lugar en Reino Unido. La historia de la cantante Brocade tomó relevancia tras darse a conocer que se casó con un fantasma, se separó por una infidelidad y ahora adoptó un payaso demoniaco.

Todo comenzó en el año 2022, cuando la artista contrajo matrimonio con un soldado victoriano llamado Edwardo. Sin embargo, la historia de amor duró poco, ya que la mujer acusó al fantasma de haberla engañado y se separó. Ahora, se hizo cercana a un payaso que asegura "está poseído".

En diálogo con New York Post, la mujer contó que "su presencia ha sido muy manejable estos días y solo lo veo de vez en cuando".

Reino Unido

Reino Unido: la historia de la cantante con el payaso endemoniado

Luego de su historia con el fantasma, Brocade se trasladó al "Clown Motel", en Nevada, Estados Unidos, para grabar unos episodios para un piloto de un programa paranormal. Allí, conoció a un payaso con el que sintió una "conexión especial".

La mujer explicó cómo es la relación entre el payaso y el fantasma y reveló que a este último "no le gusta" su presencia. Finalmente, aclaró que no tiene intenciones de casarse con el payaso: "Él (Edwardo) no tiene nada de qué preocuparse, ya que no tengo intención de casarme con un fantasma payaso, aunque eso sería divertido. El payaso está aquí sólo con fines de investigación y definitivamente no necesito meterme en un triángulo amoroso paranormal".