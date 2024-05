Jennifer Love Hewitt habló de la nueva entrega de "Sé lo que hicieron el verano pasado"

La actriz podría repetir su papel como Julie en una nueva entrega del clásico de terror adolescente de los 90.

A 27 años del estreno de "Sé lo que hicieron el verano pasado", Jennifer Love Hewitt podría regresar para una nueva entrega en la que retomaría su papel de Julie James. Durante una entrevista con Entertainment Tonight, la actriz reveló que en estos momentos está en conversaciones para unirse al proyecto, algo abrumador, aunque a su vez emocionante para ella:

"Está en el horno, déjame decirte eso. Hice un par de llamadas telefónicas preliminares. Sigo recibiendo estos mensajes de gente que dice: '¡Estamos muy emocionados!' Y yo digo: 'Muy bien, pero el tren se mueve muy rápido y aún no he llegado allí, pero es bueno saber que están emocionados ante la posibilidad'. Honestamente, es una locura siquiera pensar en ello. En verdad, si todo sale bien, ni siquiera sé cómo me voy a sentir salvo extremadamente abrumada y agradecida".

Por tanto no podemos dar por hecha la participación de la actriz en la nueva película, aunque sí parece que hay muchas opciones. La película será dirigida por Jennifer Kaytin Robinson a partir de un guion de Leah McKendrick y la producción de Neil Moritz. Además, se espera que tanto Freddie Prinze Jr. como Sarah Michelle Gellar repitan sus roles.

Volviendo a la película de 1997, contó con la dirección de Jim Gillespie y el protagonismo de Freddie Prinze Jr., Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Johnny Galecki y Bridgette Wilson. La película fue muy exitosa, con una recaudación de 125 millones de dólares en la taquilla mundial para un presupuesto de 17 millones.

Un año después llegaba 'Aún sé lo que hicieron el verano pasado', mientras que la tercera y hasta la fecha última entrega de 2006, no contó con el elenco original. La nueva entrega se estrenará el 18 de julio de 2025 a manos de Sony.