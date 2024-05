Asesinaron de un balazo a un joven tras una discusión en una parrilla de Rosario

Los agresores le dispararon al auto en el que se trasladaba la víctima. Agonizó un día en el hospital.

Un joven de 23 años discutió con un grupo de jóvenes cuando estaba comiendo en una parrilla, a la salida lo esperaron y le dispararon. La víctima murió luego de agonizar casi un día en el hospital y los agresores son intensamente buscados.

El violento episodio ocurrió este lunes por la noche en el local gastronómico ubicado en Presidente Perón y Barra de la ciudad santafesina de Rosario.

Ramiro, el primo de Nicolás, la víctima, detalló cómo fue el brutal ataque. “Estaba en mi casa y tipo 21.30 recibí un mensaje de mi primo diciéndome que estaba comiendo en el bar del Terco y que había unos chicos que le querían pegar”, precisó. Tras ello, los agresores increparon al chico y le preguntaron: “¿Qué mirás?”.

“Mi primo no se quedó callado, le respondió y hubo una discusión hasta que intervino el dueño. Ahí le dijeron que a la salida iba a cobrar y entonces me mandó un mensaje, me dijo ‘hay tres chicos que me quieren pegar, haceme la segunda, no me dejes morir’”, sumó el joven.

Luego de ese mensaje, Ramiro se dirigió a la parrilla junto con dos amigos, pero el dueño del local no los dejó ingresar. Sin embargo, pocos minutos después, su primo salió del restaurante, por lo que todos comenzaron a caminar hacia los autos para irse de allí. “De repente empezamos a escuchar gritos y cuando nos dimos vuelta apareció un tipo en bicicleta que le pasó una pistola a uno de los que estaba ahí”, señaló.

“En ese momento nosotros subimos al auto y ahí fue cuando uno empezó a disparar. Le tiró al auto donde estaba mi primo y después al nuestro. Yo lo único que pude ver es que el Polo – en el que iba la víctima – nos chocó y como el que estaba tirando se me puso bien adelante, me agaché y no vi más nada”, agregó.