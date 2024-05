Los brigadistas que provocaron los incendios en Chile brindaron una insólita explicación

Uno de los detenidos dijo que su cómplice lo convenció de que era una manera de embolsar dinero con su trabajo.

La historia indigna a Chile. Un brigadista de la Corporación Nacional Forestal convenció a un bombero voluntario de iniciar los devastadores incendios que en febrero causaron 137 muertos y una enorme destrucción en el área de Valparaíso. El motivo fue puramente económico: querían cobrar horas extras. Pero embolsó poco menos de 500 dólares durante su labor en el combate de las llamas.

Ambos fueron detenidos acusados de iniciar los mortales fuegos considerados los más peligrosos de los últimos 15 años en el país.

“Recuerdo que en una concurrencia de incendio que mantuve, coincidimos (...), conversando de diversos temas, entre lo que me indica que a ellos como funcionarios les conviene económicamente hacer horas extras respecto del combate de incendios”, dijo uno de los acusados, el bombero voluntario, Francisco Mondaca, autor material de los fuegos que se esparcieron por una vasta zona de Valparaíso. De esa manera, aludió al otro detenido, Franco Pinto, que se hizo de 420.000 pesos chilenos (unos 468 dólares) en horas extras durante los trabajos de contención de los incendios.

El testimonio de Mondaca recogido por el diario La Tercera, no aclara por qué accedió a iniciar el fuego, ya que su labor como bombero voluntario no está remunerada, como si lo está la de brigadista.

Qué dijo el bombero voluntario acusado de iniciar los incendios de Valparaíso

En su declaración, Mondaca, de 22 años y voluntario a la 13° Compañía de Bomberos de Valparaíso George Mustakis Dragonas, relató que su cómplice le indicó la fecha en que debía comenzar el fuego.

“Unos dos o tres días antes del 2 de febrero del presente año, me encontré con Franco Pinto en la vía pública, en la localidad de Placilla, donde él me dijo que el 2 de febrero estaba ‘bueno’, debido a las condiciones climáticas que existirían esa jornada, como el calor y el viento, además, me indicó que estaría ‘bueno’ en el sector de la Reserva Forestal Lago Peñuelas y por la ruta conocida como Camino Viejo a Santiago, ya que existía abundante pasto seco en ese lugar”, afirmó.

Además, señaló: “Por lo anterior, concordamos que yo acudiría en horas de la mañana de ese día hasta el sector Las Tablas y Camino Viejo a Santiago a efectuar incendios, mediante el lanzamiento de artefactos incendiarios que él mismo me había enseñado a confeccionar de forma verbal anteriormente en otro incendio, donde Franco (Pinto) me dijo que debía enrollar fósforos alrededor de un cigarrillo y amarrarlo con un hilo”.

Varios artefactos similares, sin utilizar, fueron encontrados en su casa cuando fue detenido, el sábado pasado.

Luego, contó que al terminar de lanzar los aparatos incendiarios en distintos lugares llamó a su cómplice para “decirle que ´estaba listo”. Franco me dijo que estaba en la base y que seguramente lo despacharían a la brevedad al lugar”, comentó.

Pocos días después, Franco Antonio Pinto Orellana, de 31 años y brigadista de la Corporación Nacional Forestal, subió una historia en sus redes sociales en pleno combate de las llamas con el siguiente mensaje: “Dándolo todo, pero con el corazón”.