¿Quién es Nicolás Larcamón, el joven estudiante de arquitectura que pica en punta para ser el entrenador de Independiente?

De casi nula experiencia en el fútbol argentino, el oriundo de La Plata de 39 años está cerca de tomar las riendas del primer equipo del club de Avellaneda.

El entrenador Nicolás Larcamón, estudiante de arquitectura en su juventud y de nula experiencia en el fútbol argentino de Primera División, ya tuvo dos reuniones positivas con la dirigencia de Independiente y tiene avanzada su llegada al club de Avellaneda.

Tras lo que fue la salida de Carlos Tevez como entrenador de Independiente el pasado domingo 19 de mayo, los dirigentes del “Rojo” intentaron cerrar la llegada de nombres como Julio Vaccari o Guillermo Barros Schelotto pero, ante la negativa de ambos, el apellido que empezó a tomar fuerza es el de Larcamón.

De último paso por Cruzeiro de Brasil, el director técnico de 39 años tuvo dos reuniones con cuatro directivos del club de Avellaneda, entre ellos, el presidente Néstor Grindetti, el secretario deportivo Daniel Seoane y Cristián Ritondo. El entrenador generó una imagen positiva en el ala ‘presidencialista’ del club y tiene muy avanzado su desembarcó en Independiente por encima del candidato del Grupo Champagne, Mauricio Pellegrino.

Nacido el 11 de agosto de 1984 en la capital bonaerense de La Plata, la historia del ex entrenador de Cruzeiro con el fútbol empezó en el Club Atlético Los Andes, institución en la que llegó a integrar el plantel profesional pero a los 22 años sufrió una osteocondritis que lo obligó a retirarse de la actividad.

Larcamón no se quedó cruzado de brazos ahogándose en el lamento y, en primer lugar, hizo el profesorado de educación física pero lo dejó para empezar a estudiar arquitectura, carrera que soltó a poco de recibirse. “Fui dejando de a poco la carrera y opté por ser entrenador. La arquitectura demanda muchas horas de estudio, dedicación y detalles. Puedo emparentarla con el trabajo que trato de hacer en mis equipos. Me gustaba mucho la carrera, pero el fútbol y, todo lo que tenía que ver con la pelota, siempre me apasionó mucho más” declaró el entrenador sobre aquel momento de su vida.

Con menos de 30 años, un amigo le ofreció dirigir Almafuerte de Temperley en fútbol cinco y ahí fue entonces que realizó el curso de entrenador donde, tiempo después, le ofrecieron ser profesor de táctica y estrategia. Más tarde, desembarcó en las divisiones infantiles de Nueva Chicago y luego en inferiores pero fue en 2015 donde tuvo su punto más alto en su relación con el futbol profesional argentino y fue cuando estuvo como ayudante de campo en el interinato de Alejandro Nanía en el club de Mataderos.

En enero de 2016, tras aquel paso por la institución que milita en la Primera Nacional, Larcamón tuvo su primera experiencia como entrenador con 31 años y tomó las riendas del primer equipo del Deportivo Anzoátegui de Venezuela. Su llegada al equipo venezolano es curiosa: un directivo del club lo escuchó dando unas charlas de capacitación en Maracaibo y le pidió una reunión meses más tarde para que se convierta en el director técnico de un equipo en el que estuvo un año y medio y se fue tras dejar al club como finalista del torneo local y con dos participaciones en Copa Sudamericana.

El entrenador platense desembarcó en Chile en junio de 2017 y su primer equipo fue el Deportes Antofagasta en el cual estuvo solo seis meses. De enero de 2018 a julio de 2019 dirigió a Huachipato y de diciembre del mismo año a noviembre de 2020 estuvo al frente de Curicó Unido donde renunció por “ofrecimientos concretos” para el exterior.

Justamente, un mes después de su salida de Chile, asumió en Puebla de México donde dirigió a Federico Mancuello, integrante actual del plantel de Independiente. En su primera temporada en el club mexicano, llegó a las semifinales del Clausura 2021 donde perdió ante Santos Laguna y, hasta su renuncia en noviembre de 2022, consiguió meterse a cuartos de final en tres ocasiones consecutivas después de pasar por la Reclasificación.

A menos de un mes de su ida de Puebla, Larcamón tomó las riendas del León y se coronó campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF en junio de 2023. Luego de caer en el Mundial de Clubes ante el Urawa Red Diamonds de Japón en diciembre, el entrenador puso fin a su paso por México.

Su última experiencia fue cuatro meses, de diciembre del año pasado a abril de este, al mando del primer equipo del Cruzeiro de Brasil donde fue despedido tras caer en la final del Campeonato Mineiro.

En los próximos días se podría definir la llegada de Larcamón a Independiente, al que convenció a sus directivos por su orden, su metodología de trabajo, su conocimiento y el por el hecho de ser un director técnico moderno que “sabe dónde se mete”.

En cuanto a su juego, el reconocido admirador de Marcelo Bielsa e hincha de Independiente demostró que puede variar en el sistema ya que ha utilizado línea de tres y de cuatro en la defensa y adelante puede jugar con uno o dos delanteros. Le gusta salir jugando del fondo, pero sin ser fundamentalista y, además, sus equipos presionan alto y con pelota dominada se adapta a sus jugadores.