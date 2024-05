Merentiel, casi descartado para el partido de Boca contra Nacional Potosí

El delantero amaneció con un fuerte cuadro gripal, abandonó la concentración y parece difícil que pueda jugar esta noche por la Copa Sudamericana.

En vísperas de la última fecha de la fase grupos de la Copa Sudamericana, una mala noticia golpeó a Boca: Miguel Merentiel amaneció con un fuerte cuadro gripal y está prácticamente descartado para jugar esta noche contra Nacional Potosí. El delantero uruguayo abandonó la concentración y ahora Diego Martínez deberá definir a su reemplazante.

Las bajas siguen azotando al Xeneize. Aunque en este caso no se trata de una lesión, sino de un malestar, lo cierto es que el entrenador azul y oro sufre un nuevo dolor de cabeza a la hora del armado del equipo. Por el momento no se puede confirmar que la Bestia no diga presente en La Bombonera, pero el panorama luce muy complejo ya que no se encuentra en las mejores condiciones físicas.

La información que llega desde el hotel en el que se aloja Boca indica que Merentiel padece fiebre y tuvo que dirigirse a la clínica para someterse a estudios, con el objetivo de constatar los motivos que lo llevaron a ese cuadro. Una vez que estén los resultados y dependiendo también de cómo evolucione, Martínez definirá su titularidad o no; a esta ahora, está más afuera que adentro.

El posible reemplazante de Merentiel en Boca

El gran candidato a meterse en el once en lugar del uruguayo es Lucas Janson, justamente el delantero que viene siendo moneda de recambio para el entrenador en los últimos partidos en los que Luca Langoni no pudo estar (al igual que esta noche) por el desgarro sufrido. La segunda opción en Boca es Noberto Briasco, pero como viene con poco rodaje en principio corre de atrás en la carrera por ser titular frente a Nacional Potosí.

Una alternativa más lejana pero que no se puede descartar es la del juvenil y goleador de la Reserva, Ignacio Rodríguez, quien fue convocado recientemente de urgencia por la situación de Merentiel. El potente nueve todavía no debutó en la Primera de Boca.