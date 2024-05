Lanús, ya clasificado, cerró la fase de grupos con una derrota ante Cuiabá

El Granate perdió por 1-0 ante el elenco brasileño en La Fortaleza.

Lanús y Cuiabá se enfrentaron en el Estadio Ciudad de Lanús cerrando así su participación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana; ambos con los dos pies adentro de la próxima ronda: el Grana directamente a octavos y los brasileños a los 16avos. El local, que mantuvo un puntaje casi perfecto en la fase de grupos, perdió el primero en su última actuación por 1-0 y clasificó con 13 puntos en total, mientras que Cuiabá quedó un puesto por debajo con 12 puntos.

Con gol de Isidro Pitta a los 7 minutos del segundo tiempo, los visitantes se quedaron con los tres puntos. Lanús, que había quedado mal parado, dejó campo abierto para el delantero que arrancó desde mitad de cancha con un buen pase y remató por arriba del arquero Alan Aguerre para estampar el primer y único gol del partido.

Un encuentro sin emociones que reflejaba la pasividad de ambos equipos en la última fecha con el boleto asegurado. Sin embargo, los de Ricardo Zielinski tuvieron varias ocasiones claras, sobre todo en la primera mitad. Franco Watson, que remató cerca del palo izquierdo, Jonathan Torres, que el palo le negó el gol y Raúl Loaiza fueron los protagonistas de las más evidentes. Además, el conjunto del Sur tuvo la oportunidad de dar rodaje a los jugadores que no tienen regularidad en esta temporada, aprovechando un encuentro que no era decisivo; allí se notó la falta de continuidad de los protagonistas en cancha, que no pudieron ser efectivos en ningún momento de los 90 minutos.