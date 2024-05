Tras una mala temporada en Arabia Saudita, Marcelo Gallardo volvió a la Argentina por un motivo especial

El entrenador se encuentra definiendo su futuro con el Al-Ittihad después de no haber logrado ningún título.

Marcelo Gallardo llegó al país después de su fallida temporada en Arabia Saudita, en donde aún no se sabe si va a seguir como entrenador del Al-Ittihad. El DT aterrizó por la mañana de este miércoles en el aeropuerto de Ezeiza ante la mirada incrédula de algunas personas y fanáticos que le pedían una foto.

A pesar de que no quiso hablar con la prensa, se supo que el exentrenador de River llegó al país para estar junto a su familia, pero también lo hizo para participar del velorio de su amigo y exrepresentante, Juan Berros, que murió hace unos días por una afección respiratoria.

Berros, quien era periodista y había tenido un recordado paso por el El Gráfico, había trabajado con otras personas dentro del fútbol como Ariel Ortega, Eduardo Domínguez y Mariano Soso, entre otros. En el último tiempo, había acompañado a Gallardo en su llegada al elenco de Arabia Saudita.

La realidad es que no se sabe si Marcelo Gallardo volverá a Arabia Saudita. El Muñeco había sido despedido por los dueños del club debido a los malos resultados que acumuló a lo largo del 2024, pero todavía no se fue porque no arreglaron la parte económica.

Tras el triunfo por 4-1 ante el Damac por la Saudí Pro League, Gallardo habló ante la prensa y se evidenciaron los problemas para la comunicación. Ante el tumulto, el entrenador argentino tuvo un fallido que no pasó desapercibido. “Una question”, sostuvo en una mezcla de inglés y español.

Un periodista le preguntó con énfasis si el próximo encuentro del Al-Ittihad ante el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo sería el último al frente del equipo, pero el Muñeco respondió y generó más dudas: “Tienen que buscar las respuestas en otro lado. No en mí. ¿Ustedes saben dónde está la respuesta? Vayan a buscar la respuesta donde tienen que buscarla”.

El semblante de Gallardo fue de molestia ante los cuestionamientos y le dejó la responsabilidad de resolver su futuro a la dirigencia. Por el momento, no hay nueva información sobre su continuidad o no al frente del equipo.

En el torneo local consiguió 15 victorias, 6 empates y 11 derrotas. Además, quedó eliminado de todas las copas en las que participó.