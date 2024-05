Programaron la cuarta fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña

El cuarto capítulo del torneo local se disputará entre viernes y lunes.

La Liga Santiagueña de Fútbol dio a conocer este miércoles la programación de la cuarta fecha del Torneo Anual que se disputará de la siguiente manera:

ZONA CAPITAL

Viernes 31 de mayo

15, Mitre vs. Estudiantes (cancha de Estudiantes)

Domingo 2 de junio

16, Yanda vs. Unión Santiago (cancha de Unión Santiago)

Lunes 3 de junio

15, Comercio vs. Güemes

ZONA BANDA

Domingo 2 de junio

10, Vélez de San Ramón vs. Sarmiento

16, Agua y Energía vs. Banfield

16, Central Argentino vs. Clodomira

ZONA ROBLES

Domingo 2 de junio

16, Sportivo Fernández vs. Defensores de Forres

16, Atlético Forres vs. Instituto Santiago

16, Unión de Beltrán vs. Independiente de Fernández