Gustavo Sylvestre habló de su relación con Diego Brancatelli y otros periodistas famosos

"No tengo relación", dijo sobre Brancatelli. También se refirió a Feinman y Viviana Canosa.

Gustavo "Gato" Sylvestre fue sometido a un "ping pong" de preguntas para opinar sobre otros periodistas, y sorprendió al referirse a Diego Brancatelli.

El conductor de M1 (C5N) visitó el streaming de Ángel de Brito, Ángel Responde (Bondi), y cuando le preguntaron por Brancatelli sentenció: "No tengo relación. Nunca nos hemos cruzado... Con la gente que quiero soy leal, pero con él nunca nos cruzamos".

"¿En serio? Pensé que eran amigos, que jugaban al fútbol y comían asados... Te cae mal, te conozco. No lo puedo creer", expresó De Brito.

Cabe mencionar que tanto Sylvestre como Brancatelli trabajan en C5N, en programas diferentes, pero aparentemente se llevan mal.

En otra parte del "ping pong", al periodista le preguntaron por Eduardo Feinmann y se sinceró: "Es un gran amigo. No entiendo por qué sorprende que aunque pensemos diferente podemos ser amigos y respetarnos. Somos amigos del periodismo, de la vida".

Cuando le pusieron una imagen de Viviana Canosa, expresó: "Me sorprendió que me criticaba mucho... yo no critico a mis colegas. Cuando la despidieron de A24 le mandé un mensaje privado, pero nunca me contestó".