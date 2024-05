"Hay una petrolera que quiere construir una planta que permitiría exportar gas, pero necesita la RIGI"

Así lo informó el licenciado Osvaldo Granados en Radio Panorama al analizar el conflicto por la falta de gas.

Este jueves, en su columna diaria que se emite por Radio Panorama, el licenciado Osvaldo Granados se refirió al conflicto por la ausencia de gas que atravesó ayer el país y que lentamente comienza a normalizarse.

Explicó que "antes, el Gas Natural Licuado desembarcaba en Bahía Blanca, ahora lo hace en Escobar. Pero no se entrega hasta que no se paga, entonces los barcos se quedan en los límites marítimos con Argentina. Cuando la plata está en la caja, recién se descarga, si no está, esperan. Eso es lo que pasó".

"La desconfianza es porque no pagamos alguna vez. Se exporta el gas desde el 2008. Este año llegó el frío un poco antes y hubo más demanda por lo que había que traer un barco urgentemente. Alguien no fue previsor, se demoró en pagar. Ahora, hay una apuesta en el RIGI, porque hay una petrolera malaya, Petronas, que quiere construir una planta que permitiría exportar en lugar de importar, pero hay que poner muchos millones de dólares y para ponerla necesita seguridad", expresó, en relación a la necesidad de la aprobación del Régimen de Incentivos para la Grandes Inversiones contemplada en la Ley Bases.

Granados consideró que "hay un dato que explica la desconfianza. Cuando gobernaba Cristina, una empresa brasileña que quería poner una fábrica de potasio en Mendoza y llevarla a Bahía Blanca en un tren que iban a construir ellos, se fue del país y no hizo nada. Pasó que intendentes y gobernadores empezaron a comprarse las tierras por donde iba a pasar el tren, para cobrarles. Es necesaria una RIGI".

Finalmente se refirió a la inflación y adelantó que la apuesta en junio "va a ser complicada" y que no bajaría del 3,5% que se prevé para mayo.

"Es mucho más complicada, bajar la inflación de la estratosfera donde estaba que hacerlo con una inflación de un dígito", concluyó.